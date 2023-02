LeBron James a officiellement ajouté une ligne supplémentaire à sa légende. La nuit dernière, lors d'une défaite contre l'Oklahoma City Thunder (130-133), l'ailier des Los Angeles Lakers est officiellement devenu le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA.

Un record totalement fou, chipé au légendaire Kareem Abdul-Jabbar. Toujours performant, le King risque même de dépasser les 40 000 points avant la fin de sa carrière. Un accomplissement dingue qui est très certainement le plus beau symbole de sa longévité.

Et pour résumer ce véritable exploit, voici 10 chiffres plutôt explicites.

38 390

Il s'agit bien évidemment du nombre de points inscrits en carrière par James ! Pendant des années et des années, le record d'Abdul-Jabbar a semblé impossible à atteindre. 38 387 points. Il faut se rendre compte que KAJ n'avait aucune concurrence dans ce domaine pendant un très long moment.

Avant James, Karl Malone, ex-numéro 2 de ce classement, avait stoppé à quasiment 1 500 points du record. Sans trop s'avancer, on peut dire qu'il s'agissait de l'une des marques les plus difficiles à aller chercher dans l'histoire de la Ligue.

Et pourtant, James l'a fait. Bon courage pour les futurs prodiges du basket pour tenter de le titiller à l'avenir...

20

Effectivement, le natif d'Akron a réussi cet exploit au cours de sa 20ème saison en NBA. Ironie du destin, Kareem Abdul-Jabbar a également disputé 20 saisons dans la grande Ligue. Et justement, ce chiffre est forcément le symbole de la longévité de LBJ.

A 38 ans, James reste actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde. Et même si les résultats des Lakers ne suivent pas, il porte très souvent son équipe sur ses épaules. Ces dernières années, il y a bien évidemment eu quelques signes d'un déclin, on pense à des blessures plus régulières.

Mais il faut se rendre compte qu'il reste très léger pour un joueur de 38 ans ! Avec ses qualités physiques incroyables, James défie clairement les lois du temps. Et sa capacité à rester à un haut niveau malgré le poids des années a bien évidemment joué un grand rôle dans ce record.

1410

20 saisons, 38 390 points... en 1410 matches. Encore une fois, c'est impressionnant. Malgré quelques pépins physiques ces dernières années, James s'est offert ce record grâce à sa capacité à enchaîner, encore et encore, les rencontres depuis son arrivée en NBA en 2003.

Et justement, dans ce domaine, LBJ a également fait plus fort que KAJ. En effet, de son côté, il avait eu besoin de 1560 parties pour atteindre 38 387 unités. Le patron des Angelenos a fait mieux, de 3 points, en 150 matches de moins. C'est fort, mais aussi le symbole de l'évolution de la Ligue depuis les années 70-80.

39

Voici, en années, la durée du record de Kareem Abdul-Jabbar ! LeBron James va-t-il faire encore mieux ? A l'instant t, on serait tenté de dire oui. Car il faut une longévité totalement incroyable au plus haut niveau en NBA pour atteindre un tel total.

Mais après tout, LBJ n'était même pas encore né quand KAJ a réalisé son record... En tout cas, ce chiffre démontre tout de même l'immensité de ce record. On l'a déjà dit, il semblait tout simplement impossible à atteindre.

Et il s'est tout de même étendu dans le temps malgré l'expansion de la Ligue (dans le monde entier) puis une évolution du jeu qui favorise les points marqués.

6711

Le nombre de points inscrits à trois points par le "Chosen One" au cours de sa carrière. Et pourtant, on ne peut pas dire que ce secteur représentait sa grande spécialité au début de son aventure en NBA. Mais face à l'évolution de la Ligue, il a su s'adapter.

Sans devenir une menace à longue distance, l'ex-talent des Cleveland Cavaliers a travaillé pour afficher un "correct" 34,4% en carrière. Pour ce record, cette révolution de la NBA l'a aidé à affoler les compteurs.

D'ailleurs, Abdul-Jabbar avait réalisé le précédent record avec... 1 seul panier réussi derrière l'arc !

2 096

Le nombre de dunks du King en carrière en saison régulière. Pourquoi ce chiffre ? Car même si LeBron James a adapté son jeu par rapport au style de son époque, il a été essentiellement une force de la nature à l'intérieur.

Dans la répartition de ses points, il a surtout marqué à deux points grâce notamment à ses pénétrations surpuissantes. Dans sa génération, il a été, sans le moindre doute, l'un des joueurs les plus dominants dans ce secteur.

Encore une fois grâce à des qualités physiques extraordinaires.

104

On l'a déjà souligné avant son record de la nuit, LeBron James est l'un des joueurs les plus "clutchs" de l'histoire. Agacé par les critiques à ce sujet autour du King, JJ Redick en a fait la démonstration dans son podcast.

Et en effet, dans l'histoire de la NBA, personne n'a marqué plus de paniers dans la dernière minute d'un match que LBJ. 104 exactement. En termes de pourcentage, il n'est pas le joueur le plus létal. Mais le joueur des Lakers reste également très solide : 41,6% de réussite.

Cette capacité à prendre un match en mains l'a aidé à atteindre les sommets.

7

Dans l'histoire de la NBA, LeBron James devient donc le 7ème joueur à s'emparer de ce statut de "meilleur scoreur de l'histoire de la NBA". A partir de 1946 (création de la Ligue), Joe Fulks a été le tout premier détenteur de ce record pour seulement 6 ans, avant la domination de George Mikan... pour 6 ans.

Dans l'ordre, on a ensuite retrouvé Dolph Schayes (pendant 6 ans !), Bob Pettit (1964-1966), l'inévitable Wilt Chamberlain sur 18 années (1966-1984) et bien évidemment Abdul-Jabbar (1984-2023). Ce dernier a donc eu "le règne" le plus long. Avant d'être détrôné par le King.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA's all-time leading scorer 📽️#ScoringKing pic.twitter.com/BVUr9x78BH — NBA (@NBA) February 8, 2023

30,0

La moyenne, au niveau des points, de LeBron James cette saison. Et encore une fois, à 38 ans, c'est absolument fou. Même en ratant quelques matches cette saison, l'ailier des Lakers a été vraiment rapide pour battre ce record.

Au début de l'année, les prévisions annonçaient cette grande soirée pour mi-février. Et on parlait quasiment d'un scénario sans le moindre passage à l'infirmerie. Mais même avec quelques pépins physiques, LBJ a fait encore mieux.

Il est d'ailleurs le joueur le plus vieux de l'histoire à tourner à 30 points de moyenne. Dingue.

4,9, 32, 91

Oui, on a triché pour ce dernier chiffre. On a fait du 4 en 1. Pourquoi ? Car James n'a pas seulement dominé au niveau des points marqués depuis 20 ans. Il est le 4ème meilleur passeur, le 9ème meilleur intercepteur, le 32ème meilleur rebondeur et le 91ème meilleur contreur de l'histoire !

Un tel impact, dans tous les domaines, est affolant. Un joueur complet qui a réussi à développer son jeu dans tous les secteurs. Cette polyvalence, avec une capacité à peser sur un match de plusieurs façons, représente l'une de ses plus grandes forces. Une légende vivante.

