Luka Doncic, une cuisse qui lâche dans la dernière ligne droite

Dans le sprint final, la moindre glissade peut s’avérer fatale. La sortie de Luka Doncic, qui a dû quitter le terrain ce mercredi en raison d’une douleur à la cuisse gauche, n’a rien d’anodin dans ce contexte. « Ce n’est pas bon », a ainsi averti le leader des Dallas Mavericks.

Dans la défaite face aux Pelicans (113-106), le Slovène a dû rejoindre le banc pour se faire bander la cuisse. « Ça n’a pas vraiment aidé », a-t-il confié à Callie Caplan du Dallas Morning News. L’athlète a annoncé qu’il passerait rapidement une IRM pour déterminer la gravité de sa blessure et semble plutôt pessimiste. Il affirme que ce problème le gêne depuis au moins une semaine, une situation préoccupante à 15 matches de la fin de la saison régulière.

Doncic pourrait rater plusieurs rencontres décisives dans la course aux playoffs. Il pourrait peut-être même rater la fin de l’exercice, si le mal est plus profond qu’il n’y paraît. Son coach Jason Kidd, qui espère le revoir rapidement, semble plus optimiste. Avant que les examens aient rendu leur verdict, le flou persiste.

Avec un bilan de 30 victoires et 29 défaites, l’équipe texane est actuellement 8e de la Conférence Ouest. À égalité avec les Wolves, elle n'a qu'une avance minime sur les cinq équipes suivantes au classement. Sa place en postseason n’est pas encore assurée et un sérieux risque de vacances anticipées plane au-dessus de la franchise.

Dans tous les cas, les Mavericks n’auront probablement pas d’autre choix que de tenter de compenser son absence, au moins pendant un temps. Avec la récente arrivée de Kyrie Irving, manquer les playoffs serait un échec cuisant. Mais la présence du meneur dans l’effectif pourrait permettre à l’équipe de rester à flot malgré la blessure de son leader. Pour le moment, tout Dallas retient son souffle en attendant des nouvelles de Luka Doncic.

