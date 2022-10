Myles Turner et Buddy Hield, les Lakers ont un seul mot à dire

Les Indiana Pacers sont prêts à envoyer Myles Turner et Buddy Hield aux Los Angeles Lakers si les Californiens réalisent un effort.

Tout au long de l'été, le meneur des Los Angeles Lakers Russell Westbrook a fait l'objet de rumeurs persistantes. On le sait, les Angelenos ont envisagé son trade. Mais finalement, ils n'ont pas monté un deal. Pourtant, plusieurs pistes restent envisageables. Notamment un échange avec les Indiana Pacers pour Myles Turner et Buddy Hield.

Mais les dirigeants californiens n'ont visiblement pas l'intention, pour le moment, de passer à l'action. Car selon les informations du journaliste d'ESPN Zach Lowe, les Pacers se montrent totalement prêts à accepter une offre des Lakers.

Pour trouver un terrain d'entente, Indiana attend seulement un signe de Los Angeles et aussi un effort : obtenir les deux picks (2027 et 2029) sans la moindre protection. Jusqu'à maintenant, les Lakers ont toujours refusé de se séparer de ses deux atouts.

Ils sont perçus comme très importants et seront sacrifiés seulement pour un mouvement majeur. Problème, les Californiens n'ont pas l'impression d'avoir la garantie de jouer le titre NBA avec les ajouts de Turner et de Hield. Et il s'agit d'une condition indispensable pour se séparer des deux choix au premier tour à la Draft.

Face à cette situation, les Lakers semblent bien partis pour débuter la saison avec Russel Westbrook.

Myles Turner, les rumeurs ne le touchent plus…