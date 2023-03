Pour le moment, en attendant peut-être une issue positive dans son aventure avec les Clippers, la meilleure période de la carrière de Paul George collectivement reste celle vécue avec Indiana. A chaque fois qu'ils pensaient toucher au but, les Pacers de Frank Vogel sont tombés sur un os nommé LeBron James. Sur trois années consécutives (2012, 2013, 2014), PG et ses partenaires ont été éliminés par le Miami Heat des Tres Amigos en demi-finale ou en finale de Conférence.

Invité du podcast de JJ Redick, The Old Man and the Three, cette semaine, Paul George a évoqué cet obstacle insurmontable, survenu à un moment où il est vraiment devenu un personnage important de la ligue, lors des playoffs 2013.

"Je me sentais en pleine ascension et Miami était un bon test pour se mesurer. Je pensais être prêt à franchir un cap, on jouait bien et je pensais que notre heure était venue. Mais le plus difficile pour nous, c'est quand ils ont commencé à mettre Chris Bosh au poste 5. Tout a changé avec ça. Roy (Hibbert) ne pouvait plus rester dans la raquette et devait sortir pour défendre sur Bosh. Il l'a détruit avec son tir. Pour Roy, ça a été difficile mentalement parce qu'on ne pouvait plus le mettre sur le terrain et il ne le comprenait pas. Ils ont joué dur et ont étiré le jeu pour nous battre. Il y avait LeBron, qui était le meilleur joueur du monde et même D-Wade, qui était en difficulté au début de la série, est redevenu lui-même par la suite. Au final, même si c'est notre talent qui nous avait mené jusque-là, on a été dépassés par une équipe plus talentueuse et meilleure que nous".

Miami s'en était sorti en 7 matches, avant d'aller défier et battre San Antonio en Finales NBA. Les Pacers, pour leur part, ont amorcé leur transition après les playoffs 2013-2014 et n'ont plus jamais passé un tour en post-saison depuis malgré cinq campagnes. Paul George est ensuite parti pour OKC, puis aux Clippers.

Paul George se livre sur le fait d’être une deuxième option : « Je pense que c’est ça ma place »