Rudy Gobert, ses critiques ont du mal à passer au Jazz…

Mercredi, Rudy Gobert a secoué ses partenaires. Agacé après une nouvelle défaite frustrante contre les Los Angeles Clippers, l'intérieur du Utah Jazz a publiquement critiqué son équipe. Et cette sortie a été, sans surprise, peu appréciée dans le vestiaire de la franchise de Salt Lake City.

Sans vouloir nourrir une éventuelle polémique, l'entraîneur Quinn Snyder a reconnu que le discours du Français aurait pu être "plus productif" dans l'intimité du groupe. De son côté, le meneur Donovan Mitchell a regretté les propos de son coéquipier.

"C'est puéril, à mon avis. Si nous faisons cela, alors nous avons de gros problèmes. Nous avons un groupe de gars qui sont expérimentés, qui savent ce que c'est, qui ont traversé des hauts et des bas.

Invité à s'exprimer à ce sujet, le Tricolore a totalement assumé. Franc, le pivot assure tenir le même discours en interne.

"Je dis juste ce que je pense. Pour moi, il ne s'agit jamais de montrer du doigt les autres. Je ne suis pas parfait dans ma façon de communiquer. Je suis une personne émotive, et je n'aime pas perdre.

Évidemment, j'aurais préféré ne jamais rien dire ; parfois, je suis un peu trop honnête avec vous. Vous aimez ça, c'est probablement un peu rafraîchissant par rapport à beaucoup de gars dans cette ligue.

Je dis ce que je pense, et il s'agit toujours de gagner. Il s'agit toujours pour nous d'essayer de jouer le meilleur basket possible. Ces choses, je les ai dites dans le vestiaire aussi. Ce n'est pas comme si nous disions des choses face à la presse sans rien dire entre nous.

Nous savons tous ce que nous pouvons améliorer. Je dis simplement ce que je pense. Et je sais que parfois, il est désagréable d'entendre la vérité. Mais j'en fais partie - il ne s'agit jamais de dire 'ils doivent faire mieux' ou 'ils doivent faire plus' - c'est toujours 'nous devons être meilleurs'. Et je suis donc le premier à en faire partie", a assuré Rudy Gobert.