Russell Westbrook contraint à l’exil vers la Chine ?

Est-ce que ce serait finalement le bout du chemin pour Russell Westbrook ? L’ancien MVP ne trouve plus preneur en NBA. Cela fait déjà quelques années que son rôle a évolué mais il avait réussi à trouver des contrats après avoir été lâché par les Los Angeles Lakers. D’abord aux Clippers, toujours à L.A., puis aux Denver Nuggets. Sa saison dans le Colorado s’était plutôt bien passée mais le vétéran avait, de manière assez surprenante, renoncé à sa deuxième année de contrat pour se retrouver sur le marché.

Un mauvais calcul. Parce qu’à deux semaines de la reprise, le voilà toujours sans club ! Au point où certains imaginent déjà sa retraite. Retraite presque forcée du coup. Les Sacramento Kings auraient envisagé de le faire venir mais un insider local, Dave Carmichael, révèle que le joueur de 36 ans aurait une offre massive en provenance de… Chine. C’est peut-être l’une des seules options qui lui reste, à savoir jouer dans un championnat un peu moins mis en avant.

Il se murmurait pourtant il y a quelques semaines que l’Hapoël Tel Aviv était prêt à payer grassement Russell Westbrook pour le rameuter en Euroleague. Visiblement, le joueur n’a pas validé cette opportunité. Il espère sans doute un dernier run en NBA. Kevin Durant a récemment fait un appel du pied à ses dirigeants pour que son ancien camarade et lui soient réunis aux Houston Rockets dix ans après leur dernière saison commune au Oklahoma City Thunder.

Kevin Durant et Russell Westbrook réunis à Houston ?