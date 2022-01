Stephen Curry, d’une chaise malmenée à son premier buzzer beater

Stephen Curry a connu plusieurs émotions face aux Houston Rockets (105-103) la nuit dernière. Malgré ses 22 points, le meneur des Golden State Warriors a éprouvé des difficultés dans son jeu. Maladroit (6/21 aux tirs), il n'a d'ailleurs pas caché sa frustration.

Sur un temps-mort, la superstar s'est lâchée : un coup de pied dans une chaise. Et malgré cette colère, le natif d'Akron a ensuite réussi à se remobiliser. Ainsi, au buzzer, Curry a, pour la première fois de sa carrière, donné la victoire aux siens.

Un sentiment inconnu et visiblement apprécié par le patron des Dubs.

Après un super début de saison, Stephen Curry connait un passage moins brillant. Plus maladroit, il doit se faire violence pour trouver des solutions. Et une telle soirée peut lui faire du bien pour retrouver de la confiance.

Steph kicked chair in frustration with the Warriors struggling 😳 pic.twitter.com/btXuBEPJQ4

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 22, 2022