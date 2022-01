Denver, San Antonio et Boston ont validé un trade à trois qui envoie notamment Bryn Forbes chez les Nuggets.

On n'est pas encore sur du blockbuster ou de la transaction très significative, mais trois équipes ont bougé cette nuit en NBA, à un mois de la deadline des trades. Pour la première fois de leur histoire, les Boston Celtics et les San Antonio Spurs ont été impliqués dans une opération commune, avec les Denver Nuggets comme troisième membre selon Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Le plus notable dans tout ça, c'est sans doute l'arrivée de Bryn Forbes aux Nuggets. Le shooteur d'élite, champion NBA avec Milwaukee l'an dernier et revenu à San Antonio à l'intersaison, va venir renforcer Denver où Nikola Jokic ne se plaindra pas d'un peu de soutien.

Dans le même temps, Juancho Hernangomez débarque à San Antonio, pour permettre à Boston d'éviter de payer la luxury tax. L'Espagnol de 26 ans jouait peu cette saison chez les Celtics. Les Spurs acquièrent au passage un 2e tour de Draft 2028 en provenance de Denver.

Au rayon des arrivées, Boston reçoit Bol Bol et PJ Dozier. Le premier va être opéré et devrait être coupé, alors que le second est blessé jusqu'à la fin de la saison après une rupture des ligaments croisés du genou.

Pour résumer :

Bryn Forbes à Denver

Juancho Hernangomez et un 2e tour 2028 à San Antonio

Bol Bol et PJ Dozier à Boston

