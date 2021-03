Anthony Davis « encore loin » d’un retour, ça se complique pour les Lakers…

Les Los Angeles Lakers ont enchaîné une 4ème défaite consécutive la nuit dernière face aux Philadelphia Sixers (101-109). Sans Anthony Davis et LeBron James, blessés, cette équipe connaît logiquement de grosses difficultés. Et la situation commence à devenir, petit à petit, préoccupante.

En effet, jeudi, le journaliste de The Athletic Shams Charania a annoncé l'absence du King pour encore 3 à 5 semaines. Un vrai coup dur pour les Angelenos dans la course en Playoffs. Surtout avec l'absence de Davis, indisponible depuis mi-février, qui se prolonge.

De son côté, Charania évoquait encore une absence de 2 semaines pour l'intérieur. Mais en marge du match contre les Sixers, l'entraîneur californiens Frank Vogel n'a pas tenu un discours très rassurant. Selon lui, Davis se trouve "encore loin" d'un retour.

Vogel n'a apporté aucune précision à ce terme, qui reste donc assez flou. Mais ça ne sent tout de même pas bon pour les Lakers. Actuellement 4ème au classement de la Conférence Ouest, le champion NBA en titre pourrait connaître une véritable chute libre.

Avec seulement 3,5 victoires de plus que les Dallas Mavericks, 7èmes, les Lakers pourraient vite se retrouver dans une situation inconfortable. Mais ils n'ont pas le choix et ne peuvent pas précipiter les retours de LeBron James et Anthony Davis. Il va falloir être patient...

Blessures, calendrier, barrage : les Lakers sont-ils dans la mouise ?