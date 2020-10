Dominateurs, les Los Angeles Lakers semblent bien partis pour remporter le titre NBA. La nuit dernière, la franchise californienne a logiquement battu le Miami Heat (124-114) dans le Game 2 des Finales NBA. A 2-0, les Angelenos impressionnent avec notamment un duo LeBron James - Anthony Davis très performant. Encore sur ce match, l'ailier a compilé 33 points, 9 rebonds et 9 passes décisives. De son côté, l'intérieur a enregistré 32 points et 14 rebonds. Une prestation plus vue aux Lakers pour un tandem depuis Kobe Bryant - Shaquille O'Neal en 2002. C'est dire le niveau de jeu des deux hommes.

Et une question peut légitimer se poser : Davis est-il le coéquipier le plus complémentaire de la carrière de James ? Pour rappel, lors de ses épopées aux Cleveland Cavaliers et au Miami Heat, le King a tout de même évolué avec Dwyane Wade, Chris Bosh, Kyrie Irving ou encore Kevin Love. Mais pour Kendrick Perkins, la réponse est évidente.

"Avec le plus grand des respects pour l'immense Dwyane Wade, je pense qu'Anthony Davis se complète mieux avec LeBron que tous les partenaires qu'il a déjà connu dans sa carrière", a estimé l'ancien intérieur sur le réseau social Twitter.

Et si le débat avec Wade peut effectivement exister, la légende du Heat a lui aussi donné son avis sur le sujet.

"Je suis d'accord Big Perk", a ainsi répondu Dwyane Wade.

Anthony Davis, le vrai homme fort des Lakers

On valide totalement. De notre côté, en terme de niveau de jeu, on serait presque prêt à avoir un avis encore plus tranché : Anthony Davis est le partenaire le plus fort de la carrière de LeBron James sur le plan individuel. Et sur ces Finales NBA, l'intérieur montre de sérieux arguments en faveur de cette opinion...