Ben Simmons a habitué son monde à la même chanson ces dernières années : il a travaillé à trois points et veut appliquer ses entraînements lors des matches. Problème, le jeune talent des Philadelphia Sixers abandonnait rapidement cette idée, à cause de ses difficultés à régler la mire. Mais lors de l'interruption de la NBA à cause de l'épidémie du coronavirus, l'Australien s'est vraiment concentré sur cet aspect de son jeu. On a vu de nombreuses vidéos de lui, en train d'enchaîner à longue distance dans le corner. Son entraîneur aux 76ers Brett Brown a confirmé ses progrès. Mais il fallait tout de même le voir en action. Et pour le match d'entraînement contre les Memphis Grizzlies (90-83) ce samedi, Simmons a bien pris sa chance à trois points. A deux reprises pour une réussite.

"Il faut que je trouve le bon équilibre en jouant mon jeu. J'ai bossé dessus, nous avons travaillé pour me placer dans le corner. Je me sens vraiment à l'aise de cet endroit. Donc je suis prêt à prendre ce tir et je suis vraiment content que mes coéquipiers parviennent à me trouver.

Je veux essayer de changer mon style de jeu. Je veux saisir toutes les opportunités. J'ai bossé sur cet aspect pour devenir plus à l'aise. Je vais continuer de pénétrer, d'attaquer le cercle. Mais je veux aussi évoluer", a ainsi expliqué Ben Simmons face à la presse.

Ben Simmons prêt à tout casser dans la bulle à Disney

Ben Simmons ne sera jamais Stephen Curry à longue distance. Cependant, s'il peut devenir une menace "correcte" à longue distance, son jeu va en bénéficier. Tout d'abord, les défenseurs devront le respecter, sortir sur lui et donc lui laisser des espaces pour attaquer le cercle. Ensuite, il pourra sanctionner les défenses laxistes avec lui à longue distance. Ben Simmons va devoir confirmer sur le long terme, mais cette évolution de son jeu peut avoir un gros impact sur sa carrière.