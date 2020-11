UPDATE : C’est fait, Bogdan Bogdanovic a signé l’offre sheet des Atlanta Hawks, d’après Marc Stein, du New York Times. Les Sacramento Kings ont 48 heures pour s’aligner sur cette proposition de 72 millions de dollars sur 4 ans.

Bogdan Bogdanovic has signed his four-year offer sheet worth $72 million from the Atlanta Hawks, league sources say

The deal, I'm told, includes a player option in Year 4 and 15-percent trade kicker for the restricted free agent

The Kings will have 48 hours to match

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 22, 2020