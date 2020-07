Gregg Popovich salue le geste classe de Patty Mills

La reprise de la NBA va s'effectuer dans un contexte particulier. Arrêté en mars dernier en raison de l'épidémie du coronavirus, cet exercice va tout d'abord se dérouler dans une bulle à Disney. Mais le retour de la compétition va aussi être placé sous le signe de la lutte contre les inégalités sociales. Ainsi, le mouvement Black Lives Matter sera soutenu avec une peinture sur les parquets. Les joueurs ont également eu la possibilité de mettre, à la place de leur nom, un message de sensibilisation pour la justice sociale. De son côté, Patty Mills a pris l'initiative personnelle de reverser son salaire perçu dans la bulle à des associations. Un geste classe de la part du meneur des San Antonio Spurs salué par son entraîneur Gregg Popovich.

"Patty incarne le leader spirituel de notre équipe. Il n'hésite pas à prendre ses responsabilités et c'est un humain vraiment spécial. Il a ressenti du racisme dans notre pays, mais aussi dans le sien.

Donc, il a décidé d'essayer d'améliorer les choses afin de rendre ce monde meilleur", a apprécié Gregg Popovich pour le média KSAT 12.

Gregg Popovich a été à deux doigts de faire l’impasse sur la bulle, mais…

Effectivement, l'attitude de l'Australien est superbe. Au total, Patty Mills va ainsi donner 1 million de dollars à trois associations : « Black Lives Matter Australia », « Black Deaths in Custody » et « We Got You ».