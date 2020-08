"J’aimerais bien faire 2,13 mètres et juste courir et dunker. Ça ne demande aucuns skills. Moi j’ai dû apprendre à jouer au basket." En février dernier, James Harden sortait sa plus belle punchline pour tacler Giannis Antetokounmpo. L'arrière des Houston Rockets avait peu apprécié la blague de l'ailier des Milwaukee Bucks lors de la Draft du All-Star Game 2020. A l'époque, pour justifier son choix de faire l'impasse sur le barbu, le Greek Freak avait expliqué qu'il voulait "quelqu'un qui passe le ballon". Alors forcément, après la réponse du MVP en titre dans la presse, ce premier duel entre les deux hommes la nuit dernière était attendu. Au final, Houston l'a emporté (120-116).

Et malgré des statistiques individuelles en sa faveur (36 points à 14/25, 18 rebonds et 8 passes décisives contre 24 points à 5/14, 7 rebonds, 7 passes décisives et 6 interceptions), Antetokounmpo a subi un contre décisif de la part d'Harden dans le money-time. Une action défensive qui a compté sur le dénouement du match. L'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder a donc eu le dernier mot. Mais devant les médias, il a refusé de s'en gargariser.

"Si je devais prouver quelque chose avec ma défense sur Giannis en fin de match ? Non pas du tout. Je n'ai absolument rien à prouver. A personne.

A quel point Giannis est dur à défendre ? Question suivante", a répondu cash James Harden.

Au final, même si James Harden n'a pas noirci la feuille de stats, il a remporté ce duel. Dans les instants importants, le leader des Rockets a été précis, actif et investi. Des deux côtés du parquet. Et sans avoir "rien à prouver" face à Giannis Antetokounmpo, on aimerait le voir plus souvent comme ça.