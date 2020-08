James Harden chambre « le cheerleader » Russell Westbrook !

Blessé, Russell Westbrook ne connait pas encore la date de son retour sur les parquets. Depuis le banc, le meneur des Houston Rockets assiste ainsi aux débuts de son équipe en Playoffs. Pour l'instant, tout va bien pour la franchise texane face à l'Oklahoma City Thunder (2-0). Et malgré son absence sur le plan sportif, Westbrook se montre très présent. En effet, pendant les matches, le joueur de 30 ans n'hésite pas à donner de la voix. Il fait aussi le show quand ses coéquipiers brillent. Après la victoire (111-98) des Rockets la nuit dernière, James Harden a été invité à réagir sur l'investissement de son coéquipier. Et le patron de Houston l'a bien chambré...

"Il a intérêt à nous encourager, parce qu’il n’a rien d’autre à faire (rires). Non plus sérieusement, Russell se comporte comme un leader. Donc ce qu'il dit, ça a toujours un impact pour nous. Je suis vraiment fier de tous nos gars", a apprécié James Harden au micro d'ESPN.

Si les Rockets se mettent en plus à bien défendre…

En tout cas, au niveau de son investissement, Russell Westbrook se montre irréprochable. Puis il faut reconnaître que c'est plutôt rafraîchissant d'assister à son show sur le banc des Rockets. Pour James Harden et Houston, tout va bien même avec un cadre à l'infirmerie.

Russ and Harden were amped on the bench 😤 pic.twitter.com/LKVqMhCyrC

— SportsCenter (@SportsCenter) August 20, 2020