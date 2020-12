Lors de l'été 2019, Kawhi Leonard a pris la décision de revenir chez lui, à Los Angeles, pour évoluer sous les couleurs des Clippers. Dans ce retour à la maison de l'ailier, Jerry West, consultant pour les Californiens, a visiblement joué un rôle. Mais a-t-il franchi les limites ?

Comme nous vous l'indiquions mardi, Johnny Wilkes a déposé une plainte contre West ! La raison ? L'ancienne légende des Los Angeles Lakers lui aurait promis 2,5 millions de dollars afin de l'aider à recruter Leonard. Ancien coéquipier de l'oncle de la star, Dennis Robertson, Wilkes aurait proposé ses services en avril 2019 à West pour aider à recruter Leonard en l'échange de ce gros chèque.

Dans cette histoire, il aurait largement rempli son rôle en donnant plusieurs informations importantes, notamment par rapport aux actions à réaliser (le trade de Paul George) et au discours à tenir pour séduire l'ex-joueur des San Antonio Spurs. Mais il n'a jamais été payé et réclame, via cette poursuite judiciaire, son argent. Alertée, la NBA a en tout cas décidé d'ouvrir une enquête !

Les Clippers et Kawhi Leonard soutiennent Jerry West

Bien évidemment, il s'agit de très lourdes accusations. Si les faits sont prouvés, les Clippers et West s'exposent à des sanctions XXL. Cette méthode de fonctionnement serait perçue comme un pot-de-vin avec des conséquences énormes. Sans surprise, le dirigeant de 82 ans a totalement démenti cette affaire.

Dans un communiqué officiel, les Clippers ont également réagi. En plus d'un soutien sans faille au logo de la NBA, la formation californienne s'est dit prête à collaborer avec la Ligue pour cette investigation. De son côté, Leonard a également effectué une mise au point devant les médias.

"C'est totalement faux. Cela n'a rien à voir avec ma venue ici. Personne n'a influencé mon esprit. Je suis de LA. J'ai grandi toute ma vie ici. Dehors, il y aura toujours des gens à la recherche d'argent. Il ne sera probablement pas le dernier. Je connais beaucoup de gens", a répondu Kawhi Leonard.

Reste désormais à savoir si Johnny Wilkes peut prouver ses accusations. La NBA s'est emparée du dossier et il va falloir suivre avec attention la suite des événements...