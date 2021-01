On parle beaucoup de Nicolas Batum sur ce début de saison. Un poil trop ? Difficile à dire. On assume pleinement notre côté chauvin. Sans le moindre souci d'ailleurs. Mais il faut aussi dire que le Français, après des années difficiles aux Charlotte Hornets, mérite totalement cette exposition.

Car depuis le coup d'envoi de cet exercice 2020-2021, il est tout simplement de retour sur le devant de la scène. Récupéré par les Los Angeles Clippers lors de la dernière intersaison, le Tricolore enchaîne les bonnes performances. Sans surjouer, il a trouvé sa place dans l'une des meilleures équipes de la NBA. La meilleure équipe du moment.

Et surtout, Batum prend ses responsabilités. Sur le parquet bien évidemment. Mais aussi en dehors pour apporter sa belle expérience au sein d'une équipe qui a besoin de sa sérénité après les échecs du passé...

Pourtant, les Clippers ne sont pas dans une situation facile. En raison du protocole lié au Covid-19, Kawhi Leonard et Paul George sont actuellement absents. Sans les deux stars, les Californiens peuvent logiquement avoir du mal. La récente défaite contre les Atlanta Hawks (99-108) n'a d'ailleurs pas été surprenante.

Mais la nuit dernière, cette équipe a réagi en arrachant la victoire face au Miami Heat (109-105). Malgré un déficit de 18 points en cours de match, les Clippers ont réussi une belle remontée pour l'emporter. Ainsi, il s'agit de la seule franchise qui n'a pas connu deux défaites de suite cette saison.

Les meilleurs scoreurs NBA par zone : Nicolas Batum invité surprise

Et dans ce succès, Batum a joué un grand rôle. Avec 18 points, le Français a été le meilleur marqueur de son équipe. 18 points avec 6 paniers primés (sur 9 tentatives) pour confirmer sa capacité retrouvée à punir derrière l'arc cette saison (46,1% de réussite).

Pour ne rien gâcher, l'homme de 32 ans a bien évidemment conservé son impact sur l'ensemble du jeu : 6 rebonds, 2 passes décisives et aussi 2 interceptions.

"La façon dont nous avons commencé ce match, c'était vraiment nul. Mais après ça, dans le mouvement du ballon, le partage du ballon, nous avons essayé d'impliquer tout le monde. Les 5 dernières minutes du deuxième quart-temps et le troisième quart-temps, c'était génial.

La manière dont nous avons joué, les stops défensifs, le partage de la gonfle et nos mouvements offensifs. Il faut retenir ça. Même sans Kawhi, PG et Patrick Beverley, il faut garder ce style de jeu. Encore plus sans eux", a commenté Nicolas Batum face à la presse.