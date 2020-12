Paul George : « Je dois désormais apporter un trophée aux Clippers »

Les Los Angeles Clippers ont affiché une énorme confiance en Paul George. Malgré sa première saison délicate en Californie, l'ailier a été prolongé jeudi pour le prix fort : 190 millions de dollars sur 4 ans. Désormais, il se retrouve assuré d'un jackpot jusqu'à ses 35 ans.

Face à cette situation, l'ancien des Indiana Pacers se montre logiquement reconnaissant. Il faut dire que les Clippers ont tout de même pris un risque sur ce dossier. Notamment par rapport aux blessures récurrentes de l'ailier All-Star. Et il se sent donc redevable envers cette formation.

"Je dois désormais apporter un trophée aux Clippers. Je leur dois un trophée. Il s'agit de ma dette envers cette organisation. Il y a une fenêtre que nous tentons de saisir. Mon engagement et mon boulot, ça reste de ramener un titre ici.

L'engagement de l'équipe me concernant n'est plus à prouver, ils ont envoyé toute la maison pour me récupérer. C'est ma maison. Je veux construire de vraies fondations ici. Pour ma légende, c'est ici que je veux laisser le plus grand impact", a commenté Paul George face à la presse.