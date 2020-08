TJ Warren, l’homme en feu de la bulle a encore frappé

Dans cette bulle à Disney, certains joueurs parviennent à tirer leur épingle du jeu. Mais TJ Warren fait encore plus fort. En l'absence de Domantas Sabonis, blessé et parti d'Orlando, et à cause d'un Victor Oladipo encore rouillé, l'ailier a décidé de s'imposer comme le go-to-guy des Indiana Pacers. Arrivé au sein de cette équipe contre simplement de l'argent avant le début de cette saison, l'ancien joueur des Phoenix Suns prouve sa valeur.

Et surtout, il parvient à répéter les belles performances. Car après des pointes à 53 puis 34 points pour ses deux premiers matches dans la bulle, l'homme de 26 ans a encore remis ça la nuit dernière face au Orlando Magic (120-109). Sa copie ? 32 points à 13/17 aux tirs dont un 4/5 à longue distance. En patron, il a porté sa franchise à une victoire facile.

Une première période parfaite

Sur cette rencontre, il faut dire que les Pacers n'ont jamais douté. Mais c'est aussi grâce à la confiance incroyable de Warren. "Dans la zone", le Californien ne doute pas et affiche une sérénité assez folle. Agressif. Efficace. Précis. Il a littéralement dégoûté le Magic dès la première période. Un petit résumé de son passage sur le terrain lors deux premiers quart-temps ? 21 points à 8/8 aux tirs. La perfection. Il a marqué les 10 premiers points de son équipe pour lancer la rencontre et Indiana a ensuite capitalisé sur cette série initale (17-3).

"Je pense que l'équipe joue dans le bon rythme. Même si nous avons des combinaisons différentes, nous avons surtout un mouvement du ballon efficace. Puis il y a TJ... La balle le trouve naturellement et il enchaîne les tirs avec un pourcentage de réussite très haut. Il a une efficacité exceptionnelle en ce moment", a analysé le coach des Pacers Nate McMillan pour ESPN.

Flashé à 53 points ce weekend, T.J. Warren reste bouillant

119 points en trois matches. 397 points de moyenne par rencontre. Avec un 47/72 aux tirs, soit 65,2% de réussite. Effectivement, on peut dire que TJ Warren a une "efficacité exceptionnelle".

TJ Warren dans l'histoire des Pacers

Dans l'histoire des Pacers, il s'agit quasiment d'une performance unique. Sur une série de trois matches, le record de points marqués appartient à Jermaine O'Neal. Sa marque ? 119. Vous l'aurez compris, TJ Warren a donc égalé ce record. Dans cette bulle, il vient ainsi de marquer l'histoire de sa franchise. Conscient de sa forme incroyable en ce moment, il compte bien en profiter pour se régaler. Et enchaîner les victoires avec Indiana, toujours invaincu à Disney.

"Je me trouve simplement dans le rythme. J'arrive à me placer dans mes endroits préférentiels pour être vraiment efficace. Mais il faut aussi souligner l'effort collectif de toute l'équipe. Je fais simplement ma partie du travail. Je fais ce dont je suis capable", a assuré TJ Warren.

On ne sait pas si TJ Warren va être capable de maintenir un tel niveau sur l'intégralité de la bulle. Mais pour l'instant, il s'impose comme LE joueur à suivre de cette fin de saison particulière !