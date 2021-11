Chris Paul, une place dans l’histoire de plus en plus importante

Depuis le début de la saison, Chris Paul continue d'écrire sa légende. Seul membre (pour le moment) du cercle des 20 000 points et des 10 000 passes décisives, le meneur des Phoenix Suns a encore brillé la nuit dernière.

Avec 14 points et 18 passes décisives, l'ancien des Los Angeles Clippers a mené son équipe à la victoire face aux New Orleans Pelicans (112-100). Mais ce n'est pas tout. Au cours de cette rencontre, CP3 est devenu le 3ème meilleur passeur de l'histoire de la NBA.

Avec 10 346 offrandes, le natif de Winston-Salem devance désormais Mark Jackson et Steve Nash. Il se retrouve simplement derrière Jason Kidd (12 091) et John Stockton (15 806).

"Je suis reconnaissant et je remercie Dieu pour cette opportunité. Je le dis tout le temps, pas seulement par rapport au fait d'être dans une équipe et d'être encore dans la ligue, mais simplement de jouer encore. On ne prend pas cela pour acquis.

Quand je suis arrivé dans la Ligue, j'ai regardé cette liste et j'ai vu John Stockton, je me suis dit : 'Je vais l'avoir'. Mais le bateau a coulé. Ce bateau a navigué. Il est parti il y a un moment quand j'ai commencé à manquer des matches.

Mais pour être troisième et jouer encore, j'en suis reconnaissant et j'ai encore du chemin à parcourir", a commenté Chris Paul face à la presse.