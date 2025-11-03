En difficulté sur ses débuts en NBA, Cooper Flagg envoie un message

VJ Edgecombe s’affirme comme un joueur majeur aux Philadelphia Sixers. Dylan Harper faisait rêvait les supporters des San Antonio Spurs avant de se blesser. Cedric Coward s’impose aux Memphis Grizzlies. Kon Knueppel vient de battre un record aux Charlotte Hornets. Nombreux sont les rookies qui s’éclatent sur leurs deux premières semaines en NBA. Pour Cooper Flagg, le tableau est un peu plus mitigé. Il est arrivé avec son statut de nouveau phénomène, de numéro un incontesté.

Sans être à la rue, il a connu plus de moments difficiles qu’autre chose depuis ses grands débuts avec les Dallas Mavericks. Sa franchise est actuellement avant dernière de la Conférence Est avec 4 défaites en 6 matches. Lui tourne à un peu plus de 13 points mais à 37% aux tirs et 28% à trois-points. L’équipe texane ne marque que 95 points sur 100 possessions quand il est sur le terrain.

« C’est une ligue difficile. Je traverse une période de transition. Pour l’instant je n’ai pas mis beaucoup de tirs et je n’ai pas été aussi efficace que ce que j’aurais voulu l’être évidemment. Mais je fais confiance au boulot abattu. Je ne pense pas qu’ils [les Mavericks] doivent avoir des raisons de s’inquiéter. Je ne suis pas inquiet. Ça va aller pour moi », confie le jeune homme dans ce qui ressemble à une promesse de jours meilleurs.

Une forme de message envoyé aux dirigeants, aux fans des Mavs et aussi, indirectement, à ses adversaires. Cooper Flagg va trouver ses repères et se mettre dans le rythme. Sans doute que ça ira déjà mieux le jour où Jason Kidd arrêtera de s’entêter à le faire jouer meneur en l’associant uniquement à des grands.