Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Pistons : 112-118

Kings @ Pacers : 104-107

Blazers @ Wizards : 124-116

Suns @ Celtics : 106-94

Raptors @ Rockets : 117-111

Magic @ Wolves : 127-120

Sixers @ Spurs : 137-125

Hawks @ Jazz : 115-108

Kyrie Irving demande son trade des Brooklyn Nets !

- Dans le jeu, il n’y a rien eu de transcendant dans la rencontre entre les Wolves et le Magic. Malgré leurs 45 points dans le dernier quart-temps, D’Angelo Russell (29 points et 10 rebonds) et ses coéquipiers étaient trop courts pour aller chercher cette victoire à domicile qui aurait pourtant fait du bien. Ses 46% au tir et 20 pertes de balle ont trop pénalisé Minnesota. De l’autre côté, Orlando a pu compter sur un banc exceptionnel, auteur de 72 points sur un excellent pourcentage.

La partie la plus intéressante était peut-être l’entracte du troisième quart-temps, avec un showcase de MMA. Autour de Mo Bamba et Austin Rivers, les deux équipes se sont jetées au cœur de la mêlée. Cinq joueurs ont ainsi été expulsés après une bagarre générale. La NBA devrait prochainement réagir en distribuant quelques sanctions.

AUSTIN RIVERS AND MO BAMBA GET INTO IT 🤯 pic.twitter.com/kUFYXgPvI5 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2023

Wolves – Magic : bagarre générale et 5 joueurs éjectés

- Pour Tyrese Haliburton et Buddy Hield, transférés aux Pacers il y a un an, retrouver les Kings aura peut-être toujours quelque chose de spécial. Même si c’était sans De’Aaron Fox, Indiana savoure certainement sa courte victoire face à Sacramento. Les joueurs ont d’ailleurs confirmé qu’ils étaient un peu plus motivés pour ce match compte tenu du contexte.

Plus qu’aucun autre, Hield a profité de l’occasion de faire regretter son ex. L’arrière aligne 21 points, 10 rebonds et 6 passes avec une belle efficacité pour permettre aux siens de mettre un terme à leur série de quatre défaites. En face, Domantas Sabonis a fait son maximum pour compenser, avec un beau double-double (15 points, 16 rebonds, 6 passes). Haliburton a, pour sa part, moins assuré (10 points, 9 passes, mais 4-12 au tir), mais cela n’a rien de très surprenant pour un joueur de retour de blessure.

- Finalement rentrés de leur road trip dans le Texas, les Pistons ont encore passé une soirée éprouvante. Heureusement, ils ont pu compter sur Saddiq Bey pour les débloquer à 30 secondes de la fin avec un tir à trois points. L’ailier termine d’ailleurs avec une grosse performance : 22 points et 8 rebonds en sortie de banc.

La soirée a également été bonne pour les rookies Jaden Ivey (24 points et passes à 8-11 au tir) et Jalen Duren (13 points et 13 rebonds). Pour les Hornets, le bilan est plus contrasté, avec un LaMelo Ball à 23 points, 9 rebonds et 8 passes, mais seulement 7-23 au tir et surtout six fautes. Les deux équipes n’ont plus qu’une victoire d’écart dans les bas-fonds du classement de la NBA.

- Au jeu du meilleur duo, ce sont les Blazers qui ont pris le dessus sur les Wizards. Les 66 points cumulés de Bradley Beal et Kristaps Porzingis, sur de très bons pourcentages, n’ont ainsi pas suffi à l’équipe à domicile pour s’imposer. Cette soirée était plutôt celle de Damian Lillard (29 points et 6 passes) et, surtout, Anfernee Simons (33 points et 6 passes, à 11-19 au tir). Le jeune arrière a notamment marqué 20 points dans le troisième quart-temps pour rattraper un retard conséquent.

- Si le Jazz a un All-Star, les Hawks, eux, ont la victoire. Malgré les 25 points et 10 rebonds de Lauri Markannen, les efforts collectifs d’Atlanta leur ont payé dans l’enceinte de la Vivint Arena. 27 points et 6 passes pour Trae Young, qui a fait office de chef de file.

Propres dans leur jeu, les faucons ont limité les pertes de balle et les prises de risques après avoir pris une petite avance en première mi-temps. Hunter a également impressionné des deux côtés du terrain. L’ailier a su juxtaposer ses 26 points à 10-15 en attaque avec une superbe défense sur Lauri Markannen, qui termine à 3-11 derrière la ligne à trois points.

Kevin Durant surpris par la demande de transfert de Kyrie Irving

- Sans Devin Booker et à Boston, la victoire des Suns est assez surprenante. Mais les Celtics ne pouvaient rien espérer d’autre avec un duo Jayson Tatum — Jaylen Brown à 12-36 au tir, dont 6-22 à trois points. Les visiteurs n’ont donc eu qu’à surfer sur leur bonne adresse à trois points (37,5%) et sur une bonne répartition offensive pour définitivement clore l’affaire dans le dernier quart-temps (32-21).

- On pourrait presque reprocher aux Raptors de n’avoir gagné que de six points face aux Rockets. Sans Jalen Green et Kevin Porter Jr, Houston n’avait rien de bien menaçant sur son propre parquet. Les 32 points de Fred VanVleet et les 29 de Gary Trent Jr ont ainsi suffi à s’imposer face à la dernière équipe au classement général de la NBA. Cette rencontre faisait toutefois une belle vitrine pour la trade deadline, avec des petites performances de plusieurs candidats à un transfert, dont Eric Gordon (28 points à 10-15 au tir).

- Le constat est le même pour les Sixers, qui se sont très logiquement imposés face aux Spurs, qui n’ont qu’une victoire de plus que les Rockets. 33 points à 10-18 au tir, 10 rebonds, 4 passes : voilà l’addition qu’a laissée Joel Embiid à San Antonio. Il ne fallait s’attendre à rien d’autre de la part du pivot, qui évolue en ce moment à un niveau stratosphérique. On peut tout de même souligner avec enthousiasme le beau match du rookie Malaki Branham, 20e choix de la draft NBA, avec 26 points à 11-16 au tir.

Et si Kyrie Irving rejoignait Luka Doncic aux Mavericks ?