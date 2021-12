Kevin Durant, McGee : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Même si Stephen Curry reste le grand favori pour le titre de MVP cette saison, Kevin Durant s'impose comme son plus sérieux rival pour ce trophée. Et avec son niveau actuel, l’ailier des Brooklyn Nets impressionne. Au point d’être le meilleur joueur du monde actuellement ? Possible.

Car face aux Atlanta Hawks (113-105), l’ancien de l’Oklahoma City Thunder a encore régalé. Offensivement bien sûr, avec 31 points à 12/22 aux tirs. Mais surtout par son impact sur le dénouement de cette partie.

Dans le money-time, KD a décidé de prendre les choses en mains en défendant sur Trae Young. Et il a tout simplement dégoûté le meneur des Hawks ! Totalement verrouillée, la star d’Atlanta a goûté à la défense musclée et même au trash-talking de Durant. Une véritable domination.

Kevin Durant et Trae Young, trash-talking et duel musclé

Monty Williams fait décidément des miracles aux Phoenix Suns. L’an dernier, l’entraîneur de la franchise de l’Arizona avait notamment été capable de relancer Cameron Payne, toujours performant. Et cette fois-ci, c’est JaVale McGee qui bénéficie du collectif des Suns pour retrouver des couleurs.

Intéressant depuis le début de la saison, l’intérieur a profité de l’absence de Deandre Ayton pour se mettre en évidence contre les Boston Celtics (111-90). L’ancien des Denver Nuggets a tout simplement signé le meilleur match de sa saison : 21 points et 15 rebonds en 26 minutes.

Dans la raquette, le vétéran a réalisé un chantier tout simplement monstrueux. Et avec un Chris Paul toujours aussi juste dans son rôle de chef d’orchestre, McGee s’est tout simplement gavé pour enfoncer les Celtics. Une belle performance méritée pour lui, désormais précieux dans la rotation de Williams.

Les New York Knicks sont toujours autant dans le dur. Les hommes de Tom Thibodeau ne trouvent décidément pas la bonne formule avec une défaite sur le parquet des Toronto Raptors (87-90). Et on a sérieusement du mal à reconnaître Julius Randle.

Car oui, effectivement, le collectif new-yorkais est défaillant. Mais le leader de cette équipe aussi. L'an dernier, l'intérieur prenait régulièrement les choses en mains pour porter sa franchise sur certains matches accrochés.

Désormais, Randle ne fait plus la différence. Avec un différentiel de -10, l'ancien des Los Angeles Lakers a même pénalisé les siens. Alors qu'à l'inverse, le banc des Knicks a été performant (les 4 joueurs en positif). 13 points à 4/9 aux tirs, c'est bien trop peu pour un joueur censé être le patron...

Julius Randle explique comment sauver les Knicks

Autant le dire tout de suite, il s'agit d'un constat sévère : De'Aaron Fox, malgré ses 31 points, a une grande part de responsabilité dans le revers des Sacramento Kings sur le terrain des Charlotte Hornets (123-124). Pourtant, le meneur a longtemps porté son équipe.

Avec une grosse activité (11/17 aux tirs, 5 passes décisives), Fox pensait même permettre aux siens de se diriger vers un succès. A 2,4 secondes du terme de la partie, le jeune talent a été envoyé sur la ligne des lancer-francs.

A 8/8 dans cet exercice sur ce match avant ce moment décisif (74,1% cette saison), le leader de Sacramento pouvait ainsi donner l'avantage à son club (1 point de retard). Mais il a raté les deux... Un craquage terrible et la fin d'une belle série pour les Kings, qui restaient sur 3 victoires consécutives.

the most inexplicable finish of the season goes down in Charlotte, after De’Aaron Fox misses BOTH free throws with the game on the line. Hornets win. pic.twitter.com/7pjkvYsv8r

— Rob Perez (@WorldWideWob) December 11, 2021