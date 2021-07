LeBron James : l’idée de « The Decision » ne venait pas de lui

Tout le monde en a voulu à LeBron James pour The Decision, dont on fête les 11 ans aujourd'hui. La vérité est plus complexe qu'il n'y paraît.

On fête aujourd'hui les 11 ans de la fameuse "Decision" de LeBron James, annoncée lors d'un programme télévisé qui avait choqué pas mal de monde à l'époque. Dans le documentaire sorti ces derniers mois autour de ce moment charnière, on apprenait une information qui permet de réhabiliter le "King", qui a traîné l'image d'un joueur arrogant et irrespectueux des fans des Cavs après cet épisode, ou au moins de minimiser sa responsabilité dans le procédé.

Ce n'est pas LeBron James lui-même qui a eu l'idée de se mettre à nu, au sens figuré, pour annoncer son choix de rejoindre le Miami Heat en 2010. Le sensationnalisme n'est pas ce que recherchait le "Chosen One". C'est ce que raconte Chris Fedor de Cleveland.com.

LeBron James devient le premier milliardaire en activité en NBA, c'est vertigineux

"Ce n'est pas LeBron James qui a eu l'idée. Elle vient d'un fan de basket, Drew de Columbus, dans l'Ohio. Il a suggéré ça à Bill Simmons (alors journaliste chez Grantland et ESPN) dans l'un de ses courriers des lecteurs en novembre 2009 et il a adoré. Il a tanné la direction d'ESPN à coups d'e-mails et en a aussi parlé à William Wesley (le fameux World Wide Wes récemment embauché par les Knicks), à Leon Rose (le GM des Knicks, alors agent de LeBron) et Maverick Carter (l'ami et homme de confiance du King). Simmons a proposé que la chaîne produise l'événement et l'appelle "La Decision de LeBron". [...] Maverick Carter a convaincu LeBron James que le concept était bon et l'ancien président d'ESPN John Skipper a validé".

LeBron avait certes la possibilité de dire non et de ne pas chagriner les fans de Cleveland et les autres éconduits (les Knicks notamment). Mais il n'a pas sciemment et dès le début décidé de mettre en scène le choix le plus important de sa carrière. C'est une donnée qui change un peu la perception qu'ont pu avoir tous ceux qui se sont estimés complètement trahis par ce choix.

Dans tous les cas, LeBron James s'est fait pardonner quelques années plus tard, en offrant aux Cavs le premier titre de leur histoire après des Finales mémorables en 2016.

LeBron stoppe un match de Bronny pour remettre en place un speaker irrespectueux