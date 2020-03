Bientôt 15 jours de confinement à cause de ce foutu coronavirus, et ça devient pesant pour les fans de NBA...

09h37 : Je me lève à peine, il faut dire que j’ai presque pas fermé l’oeil de la nuit. Trop le seum de savoir que la saison était officiellement terminée. Pas la saison NBA ducon ! La seule qui compte vraiment, celle de mon équipe d’anciens ! On était 7èmes de notre poule avec une possibilité de se qualifier pour les playoffs à trois en deuxième phase intercommunale de barrages, vu qu’on avait porté réclamation contre ces ordures de Couilly Pont aux Dames qui avaient fait jouer un gars sous fausse licence au match retour. Derrière, il suffisait qu’on remporte 5 de nos 6 derniers matches d’au moins douze points pour pouvoir encore jouer la montée en 5ème div élite. J’avais passé mes diplômes d’entraîneur rien que pour ça en plus, je suis trop deg. Maintenant, il va falloir tout reconstruire avec la génération 73…

09h55 : Au téléphone avec un pote, je ne décolère pas. “Ouais, on devait monter mec ! Mais voilà, coronavirus frère, tu connais…”

10h12 : Tour sur Twitter pour me détendre. Je vois que Kheiron a perdu son agent suite à la pression exercée sur ce dernier pour un relais par le comique/réalisateur d’une blague sur twitter. Autant te dire que tout ça ne me détend pas trop.

10h28 : Carmelo Anthony affirme qu’il aurait eu 2 ou 3 bagues s’il avait été drafté par les Pistons en deuxième position à la place de Darko Milicic en 2003. Un avis partagé par une grande partie de la communauté basket. J’adore Melo mais est-ce qu’on est vraiment sûr de ça ? Ce qui a vraiment fait basculer les Pistons dans une autre dimension (défensive), c’est le transfert de Rasheed Wallace au milieu de la saison 2003-2004. Est-ce que les dirigeants auraient fait ce trade s’ils avaient eu Anthony dans l’effectif ? J’ai franchement du mal à y croire. On peut aussi se demander si son profil très offensif n’aurait pas poussé les Pistons à jouer différemment. Puis quid de Tayshaun Prince, qui évoluait au même poste et qui a été très précieux lors du sacre de 2004 ? Quid aussi de Larry Brown, un coach autoritaire qui ne prêtait aucune attention à ses rookies ? Peut-on vraiment penser que Billups, Hamilton, Prince, Melo et Ben Wallace - sans Rasheed donc - pouvaient mener Detroit au titre devant les Lakers de Shaq, Kobe, Payton et Malone ? J’en suis pas si sûr mais bon ça fait un très bon “et si ?” dont raffolent la NBA et ses fans.

11h32 : Merde, le #NakedChallenge, quelle belle initiative. Y a des filles comme ça qui débarquent à poil pendant que leur mec joue pour les perturber ??? Si Liliane me fait le coup, je réagis direct comme ça :

Tiens, je vais lui montrer ces vidéos, des fois que ça lui donne des idées. Comme à la belle époque.

11h36 : Bon, là, je pense que le message est passé. Elle n’a levé ni la main, ni la voix. Peut-être qu’il y a une chance ? Ce soir, dès que les mômes sont couchés, je vais faire une partie sur la console. Liliane comprendra le message. Si elle me fait le coup, je suis le real MVP.

11h46 : Bon, non, le Real MVP, c’est lui :

13h15 : Allez, un peu de basket à l’ancienne pour se remettre dans la vibe nostalgie. J’me fais le “Double Nickel Game” de Jordan au Madison !

13h19 : C’est qui ce Anthony Bonner qui start pour les Knicks ? Je ne me souvenais absolument pas de ce mec. Il a à la fois le nom et la dégaine d’un joueur fictif inventé pour un film sur le basket qui passerait sur M6 le dimanche après-midi.

13h23 : Ah tiens, il en a le jeu aussi.

13h55 : D’un côté les Knicks, deuxième meilleure défense de la saison. De l’autre, Jordan qui revient après un an et demi à essayer de taper dans des balles de baseball, 35 points à la mi-temps. Je parie deux rouleaux de PQ que Pat Riley a sorti une flasque de whisky avant d’aller parler à sa team dans les vestiaires.

14h17 :

Si certains se demandent si le jeu était vraiment plus dur dans les années 90, ça à l'époque, c'était juste une faute sur tir. On était même pas loin du no call 😁 pic.twitter.com/ShcbDzopHK — Théophile Haumesser (@TheoHaumesser) March 29, 2020

Et là encore, c’est Steve Kerr qui fait la faute. Imagine dans quel état était Toni Kukoc en première mi-temps quand Charles Oakley lui a fait la même sur une tentative de drive. Spoiler : il a terminé le match avec 3 points inscrits.

14h48 : Au final, le pire affront pour Riles et New York dans ce game, c’est pas tant d’avoir mangé 55 points de Jordan, c’est surtout d’avoir perdu sur un dunk de Bill Wennington.

16h22 : J’ai une blague. Un avion avec cinq passagers à bord - Donald Trump, Boris Johnson, Angela Merkel le Pape et une écolière de dix ans - est sur le point de s’écraser et il n’y a que quatre parachutes. Trump dit : “j’en ai besoin, je suis l’homme le plus intelligent des Etats-Unis et j’ai besoin de résoudre la pandémie.” Il prend un parachute et saute. Johnson dit : “je dois régler le gâchis COVID-19 en Grande-Bretagne.” Il en prend un et saute. Le Pape dit : “Les catholiques du monde comptent sur moi pour se réconforter en temps de crise.” Il en prend un et saute. “Vous pouvez avoir le dernier parachute, explique Merkel à l’enfant de dix ans. “J’ai vécu ma vie, la vôtre ne fait que commencer.” La petite fille répond : “Ne vous inquiétez pas madame. Il reste deux parachutes : l’homme le plus intelligent des Etats-Unis vient de sauter avec mon cartable.”

16h23 : ….

16h24 : Ouais, je sais.

16h25 : ….

16h26 : C’est chaud, je sais. Par contre, Merkel a raison quand elle dit qu’elle a du vécu. Notre ami Titi Normandie en sait quelque chose.

17h07 : Damn ! J’avais totalement oublié que Tim Duncan s’était fait escalader comme ça !

19h33 : Les chiffres du Covid-19 tombent. Ils ne cessent de monter… On ne peut pas demander à Lacrim de poser un couplet pendant l’annonce ? Visiblement c’est efficace pour faire baisser les chiffres

A Lyon, on compte sur les pénaltys, du coup ils ont dû bien apprendre à Benzema à simuler pendant sa formation. Parce que là on croirait vraiment qu’il kiffe ce son alors que, comme les mecs qui mataient jusque-là le live, il n’a qu’une seule envie : partir.

Dès qu’il a raccroché, son visage a dû changer façon Chris Paul :

20h02 : Cherchez plus, Pusha-T est le vrai MVP de la saison.

Pusha t il a fait assumer son enfant à Drake mdrr tu veux pas clasher mon daron ? https://t.co/8ClbUx3M7f — Wesley kams (@carlitokams) March 30, 2020

Être Pusha T c'est pas de tout repos quand même: tu commences vendeur de crack, tu continues (excellent) rappeur et tu finis par faire le taf de la DDASS en forçant un mec a assumer un gosse, franchement respect — Paul Maçon (@jeunevendredi13) March 30, 2020

21h31 : “Liliane, je vais jouer aux jeux vidéos, si tu vois ce que je veux dire.”

23h41 : Liliane a pas vu ce que je voulais dire… Bon, bah petit plaisir solo avant d’aller me coucher, je vais me faire du bien avec une vidéo bien kiffante :

30 from 30 feet (and beyond) EVERY Stephen Curry 30-foot #SPLASH💦 in his career 📽️ pic.twitter.com/gwIKLm5fTi — Golden State Warriors (@warriors) March 30, 2020

