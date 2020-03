On est confiné depuis 10 jours à cause de ce foutu coronavirus, et c’est toujours compliqué pour les fans de NBA...

08h13 : En étant confinés, on fait quand même nettement moins souvent son lit. Bon, c’est vrai que c’est pas comme si je le faisais plus souvent en temps normal.

09h24 : Je suis en rogne, dès le matin. Et cette fois, ce n’est ni la faute des gosses, ni celle de Liliane. C’est Mark Cuban qui me donne envie de mettre des patates dans des murs (mais des murs en placo, faut pas déconner). Déjà, le mec assurait à tout le monde qu’il était possible de reprendre la NBA en mai alors que, selon les conclusions du Centre de Contrôle et de Prévention de la Maladie américain, mi-juin était le scénario LE PLUS OPTIMISTE. Et même cette deadline semble de plus plus irréaliste. Ensuite, Cuban explique dans le plus grand des calmes qu’il suffirait de tester tous ceux qui rentreraient dans la salle - ah oui donc en plus il y aurait rapidement un retour des spectateurs - avec… un pistolet à température. OK, soit, mais du coup on fait comment pour tous les asymptomatiques ? On a aussi un pistolet ultraviolet qui détecte directement ce que chacun a dans le corps ou c’est comment ? Les quelques cas détectés en NBA étaient pourtant essentiellement des porteurs sains, ça n’a pas servi de leçon ? Des fois, j’ai mal pour les Etats-Unis. Le système de couverture médicale est catastrophique et il a en plus été flingué au lance-roquette par Trump. Le pays est très en retard sur les mesures de prévention et il est déjà devenu le premier foyer du monde tout en étant loin de son pic… le confinement est pris très à la légère dans certains endroits. Et, en plus de ça, cette population de plus de 300 millions de personnes compte de nombreux individus atteints de problèmes de santé en tout genre - dus aussi à la couverture médicale honteuse. On se dirige droit vers une catastrophe sanitaire et tu as encore des gars comme Cuban, qui ont un auditoire, qui te balancent n’importe quoi. Alors oui, nous aussi on veut le retour de la NBA et on comprend que ce bon vieux Mark n’a pas envie de perdre trop de thunes. Oui, nous aussi on en a marre de se remater des classiques comme Jordanie - Iran en Coupe d’Asie sur la chaîne YouTube de la FIBA. Mais bordel, à un moment, en tant de crise, faut savoir être responsable.

10h11 : Besoin d’oxygène, je me remate des highlights de Luka Doncic.

11h00 : Je ne me souvenais plus pourquoi je voulais absolument que les Knicks gardent Jeff Hornacek à l’époque où il les coachait. Ca m’est revenu en allant checker Twitter. On voyait beaucoup plus souvent sa fille.

Today from self-isolation: Watching all of the old NBA games on @NBATV while wearing this thing I found in my dad’s closet pic.twitter.com/s0MIQe4BeR — Abby Hornacek (@abbyhornacek) March 26, 2020

Je vous vois venir. Si je kiffais Abby, ce n’était pas pour de basses raisons sexuelles, mais parce qu’elle est sacrément douée pour rentrer des trick shots improbables.

Missing this right now 🏀 pic.twitter.com/FqSOSf9su1 — Abby Hornacek (@abbyhornacek) March 25, 2020

11h32 : Les joueurs qui balancent leurs top 5 all-time, soit ils ont pas révisé leurs cours d’histoire (salut Trae), soit ils veulent signer aux Lakers un jour… Assez incroyables ces classements, ça rappelle la période obscure du début des années 2010 où les joueurs et les sélectionneurs avaient leur mot à dire. C’était encore plus du grand n’importe quoi que maintenant et on se demandait si les footeux suivaient réellement ce qui se passait…

13h00 : Ah tiens, Adam Silver va baisser son salaire de 20%. Autant ce O.G. de David Stern se foutait pas mal de fâcher les gens, autant son padawan a le problème inverse. Tout ce qui peut faire du bien à son image et à sa cote, il le fait.

13h01 : Du coup, s’il pouvait éviter de prendre la décision débile de changer le calendrier DÉFINITIVEMENT de décembre à août, on serait ravi. Parce que y’en a qui ont envie de se la couler douce l’été.

13h30 : Damn, Boris Johnson a le coronavirus lui aussi. Jamais trop pu le blairer avec son swag à la Chris Kaman pré-calvitie. Par contre, j’ai toujours respecté qu’il défende aussi dur contre un gamin de 7 ans que face à un adulte lors de matches caritatifs.

14h12 : Je viens de voir que plusieurs membres de notre cher gouvernement parlaient de sites pornos sur la messagerie privée dédiée aux Ministres. Je savais pas qu’ils s’inspiraient de mon journal pour prendre leurs décisions. Et ben on est pas dans la merde.

En fait, le gouvernement français, c’est un BDE (Bureau des Élèves) d’école de commerce. Ils ont quarante ans... appréciez leur maturité en pleine crise sanitaire mondiale. Je comprends mieux... pic.twitter.com/GxOyhOjPv4 — Marc Endeweld (@marcendeweld) March 26, 2020

15h00 : Ca a l’air de se confirmer cette histoire de télé-réalité de basket avec des joueurs de la BIG3 League dans une baraque de luxe de LA et des matches éliminatoires toutes les semaines. Honnêtement, je suis tellement en manque de basket à la télé que je suis prêt à sortir le chéquier pour mater ça. Gilbert Arenas va les rendre fous et ça peut partir en couilles à la moindre partie de cartes un peu houleuse.

15h40 : Episode 1 de NBA Apocalypse d’Antoine Pimmel dévoré. Allez lire ça, ça vous fera une série à suivre pendant le confinement et en plus on a eu droit à une illustration chan-mé de Vladislav Laksche, qui avait fait la couverture du Mook Defense.

16h12 : Et deux semaines de ferme… Edouard “Doudou Masta” Philippe annonce que le confinement est prolongé de 15 jours. Aussi peu surprenant que les Bleus 2013 ou les Pistons 2004 tant la Roja et les Lakers n’étaient absolument pas favoris. Deux semaines de plus pour essayer de renouer avec Liliane certes, mais deux semaines de plus H24 avec mes mômes qui sont à peine moins fatigants que Lance Stephenson.

16h15 : En vrai, ça me déprime. Rarement eu autant envie que quelqu’un d’autre que moi se tape Lola Taylor.

L'actrice porno Lola Taylor promet une nuit torride à celui qui trouvera un vaccin contre le coronavirus https://t.co/YvUcnlSjyo — CNEWS (@CNEWS) March 25, 2020

16h16 : Y a pas des formations accélérées en chimie moléculaire et cie ?

16h18 : Tiens, Lola Taylor me fait penser à Sara Jay et Angelina Castro (promis je savais pas qui c’était avant de faire la news pour BS, bien sûr) qui avaient assuré qu’elle ferait une gâterie aux fans du Heat si Miami était champion en 2012. Je me demande si elles ont honoré leur promesse.

16h19 : Après une grosse enquête, la réponse est : Oui !

17h07 : Si vous voulez savoir à quel point je suis en manque de sport, dites-vous que je viens de mater 8 minutes de Marbula One. Un mix entre “marble” et Formula One. Oui, c’est une course de… billes.

21h18 : Au fait, il devient quoi, Anthony Bennett ?

21h19 : Ce con de Théo me dit que sans le coronavirus il aurait sans doute été élu Rookie of The Year.

22h12 : “Dis Liliane, maintenant que les petits sont couchés, on pourrait peut-être…”

“Bon, ok…”

