Les 10 joueurs NBA qu’on enverrait pour défendre LeBron James contre Colby Covington

C’est la guerre ! Colby Covington, un combattant UFC, a osé qualifier LeBron James « d’immense lâche ». Et qui s’en prend au King règle ses comptes avec toute la planète basket ! On déconne, on n’en a rien à secouer. Mais quand même. Il faut sauver l’honneur de notre champion. Le beef, pour l’instant, se limite aux sphères d’internet. Avec des réponses par presses interposées. D’abord Covington qui provoque, LBJ qui répond. La superstar des Los Angeles Lakers rappelaient même que « c’est facile de parler de l’extérieur mais quand il s’agit de monter sur un ring ou de venir dans une salle, dix sur dix se font dessus. » Quel courage, notre Bron.

LeBron James est « un immense lâche » selon le combattant UFC Covington

L’autre troll supporteur de Donald Trump (Covington) s’est régalé de cette répartie. En insistant sur le fait que James ne tiendrait pas dix secondes contre lui. En égratignant sa mère (on avait dit pas les mamans…) et Delonte West gratuitement au passage. Ça chauffe. Mais ils ont raison, venons-en à la bagarre*.

On a donc missionné dix membres de la communauté NBA que nous pensons à même de pouvoir sauver l’honneur de LeBron. Présentation des combattants, pesée, tout le tralala.

*Précisons pour notre public team premier degré jusqu’à la mort qui réfute toute forme d’humour que la bagarre, c’est mal, la violence ne résout rien.

*Se battre contre un combattant UFC est une très mauvaise idée. Jouez au loto, vous avez autant de chances de gagner et ça fait moins mal.

James Johnson

2,01 mètres, 108 kilos.

Un surnom, « Bloodsport » (titre d’un film avec le légendaire Jean-Claude Van Damme), qui en dit long sur le bonhomme. Un palmarès, aussi. Fils d’une mère et d’un père ceintures noires de karaté. Lui-même ceinture noire, dans la même discipline. 7 combats de MMA et… 7 victoires. Encore plus parlant en kick-boxing : 20 succès en autant de passages sur le ring. C’est bon, on tient notre homme parfait pour aller dans la cage avec Colby Covington. James Johnson est le guerrier le plus redouté et le plus dangereux de la NBA.

Sauf que… beaucoup se demandent finalement si ce n’est pas du bluff. Ou plutôt un CV légèrement exagéré. Enfin, bon, personne n’ose le dire à voix haute ou le demander ouvertement au premier intéressé. En tout cas, toujours est-il que ses combats, censés datés d’avant ses débuts en NBA, ne ressortent absolument nulle part, hormis dans sa bouche. Aucune trace écrite. Aucune vidéo. Des utilisateurs Reddit en sont venus à se demander si son passé de combattant amateur n’était pas un brin romancé.

En tout cas, JJ assure qu’il veut se remettre au MMA – et donc rejoindre l’UFC – une fois sa carrière de basketteur pro terminée. Alors autant l’envoyer dès maintenant au charbon.