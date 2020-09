NBA CIRCUS : Ice Cube découpe les Clippers en un tweet, Vanessa défend LeBron contre le Shérif

Du trash, du beau, de l'amour viril et de la haine câline, du jeu magnifique et des briques somptueuses. Tout est là, pour vous, en bref et en couleurs.

En bref, à retenir en NBA (mais pas que) aujourd'hui :

Ja Morant était un peu aigris d'être élu à l'unanimité dans le premier cinq des rookie, mais pas en tant que ROY. Ouais, bon, on comprend, mais t'es ROY, c'est ça le plus important.

était un peu aigris d'être élu à l'unanimité dans le premier cinq des rookie, mais pas en tant que ROY. Ouais, bon, on comprend, mais t'es ROY, c'est ça le plus important. Vous n'avez pas trouvé que Jae Crowder était bien remonté face à son ancienne team de Boston ? Quel chantier encore hier soir des 2 côtés du terrain. 22 pions et un contre ultra chaud dans les ultimes secondes sur Kemba. Classe comme revanche.

était bien remonté face à son ancienne team de Boston ? Quel chantier encore hier soir des 2 côtés du terrain. 22 pions et un contre ultra chaud dans les ultimes secondes sur Kemba. Classe comme revanche. Les Knicks auraient une offre en préparation pour recruter Chris Paul . Julius Randle et Kevin Knox seraient impliqués. Ça ne vous fait pas envie OKC ? Ah bon ? Bizarre...

. et seraient impliqués. Ça ne vous fait pas envie OKC ? Ah bon ? Bizarre... Comme on n’est jamais aussi bien servi que par soi même, Madonna va réaliser et jouer dans son propre biopic ! Ça va donner des idées à LeBron …

va réaliser et jouer dans son propre biopic ! Ça va donner des idées à … Un nouveau documentaire sur le mythe Jimi Hendrix va sortir.

va sortir. Paul Millsap et Gary Harris ont touché respectivement 200 000 et 100 000 dollars de bonus après avoir remporté ce Game 7. Motivant.

et ont touché respectivement 200 000 et 100 000 dollars de bonus après avoir remporté ce Game 7. Motivant. Toujours à propos de Chris Paul, Giannis aurait explicitement donné une liste de joueurs qu'il souhaiterait voir à Milwaukee et CP3 serait dessus. Avec LeBron James, Kevin Durant et Kawhi Leonard aussi peut-être non ? Mais on est sûr de rien hein. Sacré Scoop B...

aurait explicitement donné une liste de joueurs qu'il souhaiterait voir à Milwaukee et CP3 serait dessus. Avec LeBron James, Kevin Durant et Kawhi Leonard aussi peut-être non ? Mais on est sûr de rien hein. Sacré Scoop B... En Indonésie, on a trouvé la solution pour forcer la population à respecter les consignes anti-COVID. La police va faire appel aux gangsters locaux. C’est sûr que quand les frères Morris se reconvertiront dans l’arbitrage, il y aura un peu moins de grandes gueules sur les terrains.

se reconvertiront dans l’arbitrage, il y aura un peu moins de grandes gueules sur les terrains. Tyler Herro a une fois encore étonné tout le monde cette nuit. Mais l'actu était tellement chaude que son gros match est presque passé inaperçu. Pourtant, le rookie est passé tout près d'un triple-double en sortie de banc avec 12 pts, 11 rbds et 9 pds. Meilleur rebondeur et meilleur passeur du Heat sur ce G1. On vous avait dit que c'était un facteur X.

On the day he was named to the NBA All-Rookie team @raf_tyler put his entire arsenal on display Check out the impressive plays from his near Game 1 triple double (12pts 11rebs 9asts)

🔥🎥 #HEATHighlights pic.twitter.com/pzb6KnYBjh — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 16, 2020

En bref, à oublier en NBA (mais pas que) aujourd'hui :

Kawhi aurait dit aux Raptors l’été dernier qu’il ne pensait pas que Toronto pourrait faire le back-to-back. Bien vu Madame Irma. T’avais prédit aussi ton départ en vacances prématuré ?

aurait dit aux Raptors l’été dernier qu’il ne pensait pas que Toronto pourrait faire le back-to-back. Bien vu Madame Irma. T’avais prédit aussi ton départ en vacances prématuré ? Ce Tour de France 2020 : les chutes qui ont tout flingué, les Français poissards, deux Slovènes totalement indécents et archi-dominants quelques mois après une affaire Aderlass dont l’un des protagonistes avaient bossé avec les deux avions de chasse, plus de suspense, la défaillance et l’abandon de Bernal, un Quintana qui semblait enfin heureux et épanoui en début d’année avant les chutes... Pffffff décidément, 2020 est définitivement une année de merde.

Presque aussi hypnotique que le tir de Kawhi contre les Sixers l’an dernier… Pareil : je le regarde en boucle, incrédule, en me demandant comment c’est possible, et en me disant que non au prochain visionnage, je vais me réveiller, il peut pas rater ça, pas comme ça !

Manger 5 fruits et légumes par jour, c’est bien, mais si ça doit nous buter aux pesticides, pas sûr que ça soit si bon que ça pour la santé.

Une meuf à Taiwan s'est foutue à poil dans une salle de sport parce qu'on refusait de la laisser entrer avec son chat. Cherchez pas la blague, il n'y en a pas...

La tête de Doc Rivers à la fin du Game 7... On oublie vite, très vite, c'est trop déprimant.

Rotation défensive

LeBron James a été salement attaqué par le Shérif de Los Angeles County qui lui demande de mettre 175 000 dollars de récompense pour l’arrestation du tireur qui a dégainé sur deux policiers à Compton ce w-e. Car bien sûr, c’est à LeBron d’arrêter les méchants maintenant (bon il se serait, selon certains, occupé du cas Danuel House, mais quand même…).

Mais il a pu compter sur l’aide défensive d’une précieuse coéquipière, Vanessa Bryant. Une défense particulièrement… offensive puisqu’elle en a profité pour rappeler au shérif qu’il n’avait pas été capable d’empêcher ses subordonnés de partager et leaker les photos du crash de l’hélicoptère de Kobe. Comme son regretté mari, elle sait visiblement être très agressive quand l’enjeu le nécessite. Mamba Mentality.

La question du jour

Quel est le block le plus sale ? Celui mis par Bam Adebayo à Jayson Tatum ou celui mis par l’Histoire à la franchise des Clippers ?

L'image du jour

Quand le délégué revient du bureau du CPE pour annoncer que la prof de chimie est absente et qu’on finit à 13 heures

The Nuggets were HYPED in the locker room after advancing to the WCF 👏 (via @nuggets) pic.twitter.com/VN6TGp63Ew — NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 16, 2020

Le joueur évident de la nuit : Nikola Jokic

Nan, c'est bon, on a déjà tout dit ici, ici ou encore ici. Faut lire les gars, merde !

Le joueur moins évident : Goran Dragic

Quand un Slovène cache un autre Slovène. Depuis que Doncic est la nouvelle petite merveille du monde NBA, on ne parle plus vraiment de l'autre meneur slovène, vous savez celui de Miami, le MVP de l'Euro 2017. Goran Dragic s'est rappelé au bon souvenir des fans cette nuit en sortant un match bien couillu face à la défense de Boston et notamment le très rugueux et collant Marcus Smart. 29 points à 11/19, 7 rebonds, 4 passes, une seule balle perdue, un contre. Au +/-, il affiche la meilleure stat de sa team, soit un élégant +13. Solide le gars, très très solide.

Les Z’Amours

« On est comme un couple… on est proche à ce point. »

Deux remarques :

1. Ce qui se passe dans la bulle reste dans la bulle ;

2. On fait comment pour être adopté ???

Real Talk

Bon, ok, sur le terrain, ça n’assure pas de ouf, mais niveau grande gueule, les Clippers étaient intouchables cette année. Bien marrant, rétrospectivement :

Morris: "Cry me a river, Clips in 6"

Pat Bev: "The next 5 years are mine"

Pat Bev: "Cancun on 3 😂😂😂"

Pandemic P: "And you getting sent home again this year 🤣"

Pandemic P: "We still in the drivers seat, no panic mode, i like our odds."

Montrezl: "Bitch-ass white boy"

Ah les cons….

THE BUSINESS MAN OF THE BUBBLE

Jimmy B. AKA Playoff Jimmy AKA Jimmy Buckets n'est pas seulement un putain de joueur clutch à fort tempérament. C'est aussi un businessman assez incroyable. On vous racontait il y a quelques semaines que le gars avait décidé de faire son propre café et de le vendre aux autres joueurs. 20$ le gobelet ! Oui, oui, 20$ ! Là, il est passé à la deuxième étape de son business plan, il lance le merchandising avec débardeur et masque floqués d'un très sobre mais efficace "BIG FACE COFFEE OWNER". Jimmy n'a vraiment peur de rien.

Jimmy Butler's been selling his own coffee for $20 in the bubble. He pulled up to the Heat-Celtics game today with his own coffee and custom merch 😂 pic.twitter.com/ucxqoWWura — Bleacher Report (@BleacherReport) September 15, 2020

Meilleur tweet de la nuit sur les Clippers

Bon, y'en a eu beaucoup et pas mal étaient très drôles (notamment ceux de Damian et CJ évidemment), mais celui de Ice Cube nous a particulièrement plu.

Same ole Clippers. A 2nd Round Dynasty. 😂😂🤣 pic.twitter.com/mN8EHjEujk — Ice Cube (@icecube) September 16, 2020

Après celui du strip Club dans lequel Lou Williams s'est rendu célèbre n'était pas mal non plus.

So anyways... we’re thinking of taking nuggets off the menu. pic.twitter.com/Jv5JLeaGfL — Magic City Kitchen (@magicitykitchen) September 16, 2020

Le son du jour

Quand Biggie rencontre James Brown.

THE LAST SHOT