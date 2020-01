Nous voilà en 2020 ! Pour cette nouvelle année de basket, voici ce que BasketSession et Reverse appellent de leurs voeux. Du coup, on souhaite :

Une sélection au All-Star Game pour Rudy Gobert. Il y en a beaucoup qui s'en foutent comme de l'an deux et qui viennent à l'événement parce qu'ils y sont obligés. On a compris que ça comptait pour Rudy et que ça validerait tout l'énorme travail qu'il a accompli pour arriver à ce niveau. Si la France pouvait se mobiliser comme la Géorgie à l'époque pour Zaza Pachulia...

Une finale de Conférence bien épicée entre les Clippers et les Lakers. Il y a deux armadas et ça promet un duel intense en sept matches. Régalez-nous !

Giannis en finales NBA, pour voir ce que ça donne.

Une santé pour Zion Williamson. On veut le voir à l’oeuvre en 2020 et on veut le voir dominer.

Une nouvelle équipe pour Frank Ntilikina. Parce que là les Knicks, on n’en peut plus.

Une nouvelle équipe pour les Knicks, en fait. Parce que là les Knicks, on n’en peut plus.

Un nouveau proprio pour les Knicks, à mieux y réfléchir. Parce que là les Knicks, on n’en peut plus.

Un beau parcours en playoffs pour Luka Doncic avec Dallas.

Que les arbitres NBA prennent enfin les marchers en considération.

Un retour à 100% ou presque de Stephen Curry et Klay Thompson. Certes les dynasties (ou ce qui s’en approche) ne durent pas éternellement, mais l’une des meilleures équipes de l’histoire ne peut pas décemment finir ainsi.

D’ailleurs, on réclame le first pick pour les Warriors. Parce que New York, Atlanta et compagnie ont eu suffisamment de chances de relever leur franchise avec des choix de draft haut placés. Il est temps que la roue tourne.

Que John Wall rejoue un jour au basket. Enfin, on lui souhaite surtout pour lui. Nous, “We good” comme disent les Américains.

Un déménagement du Thunder à Seattle. OK, à Oklahoma City y’a la ferveur tout ça, tout ça… mais rendons aux Sonics ce qui appartient aux Sonics. En plus, Shai Gilgeous-Alexander serait bien frais sous la tunique verte, jaune et blanche de la “Rainy City’.

Une vraie politique antidopage en NBA. On a eu un frémissement en début de saison mais, malgré quelques légères améliorations dans le dernier CBA, la lutte contre le dopage en NBA reste une immense blague. Et pas la plus drôle…

Un poste de Head Coach pour Becky Hammon. Elle ne peut pas faire pire que Jim Boylen de toute façon.

Un vrai franchise player à San Antonio. LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan sont tout mignons mais ils vont finir par casser la série de qualifications consécutives des Spurs à force de jouer comme des dindons.

Un meneur pour les Bucks. Parce que Bledsoe en playoffs, on a toujours du mal à y croire.

Une Markelle Fultz pour Giannis Antetokounmpo. Non, OK, c’est bâtard, et en plus on aimerait trop voir le monstre qu’il deviendrait avec un tir à trois-points. Mais, on ne va pas se mentir, le suspense va vite devenir compliqué si le Greek Freak continue de progresser à longue distance.

Que le Global Game de Paris soit une franche réussite, une grande fête du basket en France afin de convaincre la NBA de revenir chez nous avec une affiche plus alléchante que Bucks-Hornets.

D’ailleurs on espère que Nicolas Batum pourra jouer.

Un top-5 à la draft pour Théo Maledon. Enfin non. En fait, on s’en fout de la place exacte. Mais s’il pouvait atterrir dans une vraie franchise, pas comme le dernier meneur français à être passé de la Jeep Elite à la NBA (suivez notre regard).

Une embrouille entre Giorgio Armani et Ettore Messina, que ce dernier quitte Milan et que, bordel, une équipe NBA lui donne sa chance en numéro 1.

Que le Heat continue de nous faire rêver avec Jimmy Butler entouré de ses jeunes guerriers Bam Adebayo, Duncan Robinson (meilleur combo prénom-nom de la NBA) et Tyler “je pose mes énormes testicules sur la table” Herro (meilleur combo nom-style de jeu de la NBA). Pourvu que ça aille loin en playoffs.

Une troisième “star” (pas besoin que ce soit un Top 10 non plus, hein, mais un mec vraiment solide) chez les Mavericks.

Que Joel Embiid et Ben Simmons arrivent enfin à coexister, à être bon en même temps sans se marcher sur les pieds plutôt que de jouer l’un après l’autre. Sinon, on risque de passer à côté d’un duo potentiellement magnifique. Un tir pour Ben Simmons serait peut-être la solution.

Un vétéran fort qui aide et CANALISE Trae Young.

Du coup, faudrait que les Hawks deviennent une franchise attractive. Force et honneur, amis d’ATL. Même les magnifiques clubs de strip-tease de la ville n’ont pas réussi à faire le taf, c’est dire l’ampleur de la tâche.

Qu'on l'aime ou non, David Stern a eu un rôle crucial dans le développement de la NBA. On lui souhaite de s'en sortir.

Kevin Durant de retour à au moins 80% de son meilleur niveau. On sait que les joueurs qui reviennent correctement d'une telle blessure ne sont pas nombreux. Mais on aimerait vraiment voir si "KD" est capable de faire de Brooklyn un vrai contender et d'inclure Kyrie Irving et son spleen dans le projet.

Un Slam Dunk Contest avec des vraies stars. Si on a une revanche LaVine-Gordon, ça nous ira. Mais le vrai kif ce serait de voir ce que donneraient des mecs comme LeBron, Westbrook and co si on les mettait en situation.

Pendant qu'on y est, pourquoi pas un match des légendes au All-Star Game ? Genre Team MJ vs Team Magic avec plein de glorieux quinquas et sexas qui essaieraient de montrer qu'ils sont moins cramés que les autres.

Une qualification en playoffs pour les Kings. Pour l'heure, ils en sont à 13 saisons de suite sans y participer. Seuls les Clippers entre 1977 et 1991 ont fait mieux dans l'histoire. Leurs fans méritent la palme de la patience.

Un lifting total à Detroit. On n'en peut plus de voir une franchise aussi emblématique être coincée dans une médiocrité presque plus frustrante que celle des équipes qui tankent.

