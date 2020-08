TJ Warren a déjà montré qu’il pouvait connaître des coups de chaud en NBA. Mais l’ailier des Indiana Pacers ne l’a jamais réalisé avec une telle constance. Sur cette bulle à Disney, le joueur de 26 ans a donc réalisé 4 matches sur 5 à plus de 30 points. Avec une pointe à 53 lors du premier. Et cette nuit, il a donc planté 39 points pour venir à bout des Los Angeles Lakers (116-111).

En confiance, il affiche une adresse assez incroyable. Et surtout, l’ancien membre des Phoenix Suns ne doute jamais. Que ce soit pour lancer son équipe en début de match. Ou pour terminer le travail face à un défenseur comme Anthony Davis dans le money-time…

Dès le premier quart-temps de cette partie face aux Angelenos, il a été immédiatement dans le bon rythme. C’est simple, avant un léger réveil des Lakers dans les dernières minutes, Warren dominait à lui seul la franchise californienne. Avec ses 18 points en 11 minutes, l’ailier a parfaitement lancé Indiana dans ce match. Toujours dans le rythme par la suite, il a connu un nouveau coup de chaud au moment le plus important : le money-time.

12 points dans les 7 dernières minutes. Dont 7 dans les dernières 85 secondes. Au moment où son équipe se trouvait derrière au score d’un point. Avec une facilité déconcertante, il a enchaîné les paniers, pour permettre la victoire des siens, sur la tête de Davis ! L’un des candidats au titre de meilleur défenseur de l’année. Bon, l’intérieur des Lakers se trouvait dans une mauvaise soirée… Mais quand même c’est fort !

TJ Warren, l’homme en feu de la bulle a encore frappé

Un bon résumé du niveau de TJ Warren dans cette bulle. Un extraterrestre : 34,8 points de moyenne, à 60,5% aux tirs, dont un excellent 55,6% à longue distance.

Même si l’analyse d’Oladipo résume bien l’incroyable forme de TJ Warren. Le natif de Durham dispose lui d’une autre explication à ses performances. Pendant l’arrêt de la NBA à cause de l’épidémie du coronavirus, le joueur d’Indiana a trouvé le secret de la réussite : le travail. Visiblement, ça fonctionne plutôt bien.

"J’applique simplement le travail effectué pendant la pause. Avec l’arrêt et le confinement, j’ai gardé mon amour pour le jeu et je suis resté concentré. Je suis simplement moi-même.

On m’a accueilli les bras ouverts ici chez les Pacers. Je me montre donc vraiment reconnaissant de cette opportunité", a commenté TJ Warren.

Arrivé l’été dernier contre de l’argent, il se montre ainsi à la hauteur de cette chance. Avec un Oladipo rouillé et en l’absence de Domantas Sabonis, blessé, TJ Warren s’impose comme le go-to-guy des Pacers dans cette bulle. L’un des belles histoires de cette reprise à Disney jusqu’à maintenant !

T.J. Warren gets PTS 37, 38 and 39 in CLUTCH fashion. #IndianaStyle pic.twitter.com/d8gOArckjO

— NBA (@NBA) August 9, 2020