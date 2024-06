LIVE Draft 2024 : les rumeurs et les news en direct

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2 heures du matin heure française, débutera le 1er tour de la Draft 2024. Suivez avec nous au fil de la journée et de la nuit, toutes les informations et les rumeurs, puis les picks et les éventuels trades en direct.

13h17 : Le grand ménage a commencé à Brooklyn. Ben Simmons et Dorian Finney-Smith pourraient eux aussi être transférés.

09h56 : D'après le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Atlanta Hawks n'ont aucune discussion pour un trade du #1 pick. Et Zaccharie Risacher reste attendu comme le choix de la franchise.

08h35 : Avant la Draft 2024 de cette nuit, vous pouvez consulter notre Mock Draft du 1er tour, pour vous faire une idée de ce que l'on imagine pour cette cuvée franchement incertaine, avec pas moins de trois Français au 1er tour d'après nos prévisions.

06h49 : Dans la foulée, Woj nous révèle le trade de picks à venir entre les Nets et les Rockets. L'objectif derrière ce move pour Houston : récupérer les picks qui appartenaient aux Suns, pour les re-proposer à Phoenix dans la foulée afin de tenter de monter un trade pour... Kevin Durant !