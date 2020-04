08h34 : A quand un décret pour les connards qui décident de déplacer tous leurs meubles à 8 heures du mat parce qu’ils se font chier ?

08h37 : Je suis sûr que c’est encore ce connard du 3e étage. Je me suis toujours dit qu’il avait une tête de sadique.

09h21 : Pour ceux qui me cherchaient depuis 45 minutes, je suis coincé devant ça.

Voir cette publication sur Instagram 😳 @damienhirst Une publication partagée par Dana White (@danawhite) le 31 Mars 2020 à 2 :00 PDT

10h15 : Avec tous les matches à l’ancienne qui sont de nouveaux disponibles en intégralité, je me pose trop de questions. Sasha Djordjevic dans le contexte actuel, ça serait NBA direct, non ? Quand il était à UNLV, est-ce qu’on est vraiment sûr que Larry Johnson n’était pas déjà plus vieux que Jean-Marc Kraidy et Manute Bol réunis ? Où se situe vraiment Christian Laettner parmi les forts joueurs les plus détestés de l’histoire ? Il est largement au-dessus de Laimbeer, non ? Est-ce que Sabonis ne serait pas le joueur le plus dominateur de l’histoire dans la catégorie des mecs à l’état de forme dégueulasse ? Et où se situent Jokic et Boris Diaw dans ce classement ? Tellement de questions…

11h39 : Certains enfants ne devraient pas être obligés de passer autant de temps avec leurs parents :(

This is still wild 😳 (via saadvakass/Instagram, Evnik Simulator) pic.twitter.com/urwtlWmH6E — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2020

12h07 : Gros coup de vieux : NTM est l'objet d'une question dans l’émission de Nagui. Déjà que j’avais pris une immense claque quand Dead Prez avait été utilisé par Volkswagen dans une pub… D’ailleurs la capacité de ce système à vendre des produits à des connards en utilisant une culture (musique, références…) que ce même système et ces mêmes connards insultaient quelques années plus tôt à peine, ça me dépasse. Ce putain de système économique broie, avale et utilise tout, absolument tout pour se développer à l’infini. Suffit de lire les lyrics du morceau de Dead Prez pour se rendre compte à quel point c'est dingue qu'une marque de voiture l'utilise pour vendre. Tout le morceau, et notamment ce passage :

"You would rather have a Lexus (ok, c'est pas une Volkswagen mais bon...) or justice,

A dream or some substance,

A beamer (une BMW...), a necklace or freedom"

Mais bon, ce système ingurgite et digère tout . Je suis sûr que ce sera pareil pour cette crise. Les politiques font semblant d’avoir compris que tout, à commencer par la santé, ne peut pas être envisagé et défini à l’aune de la rentabilité. Beaucoup de voix s’élèvent pour dire qu’il faut “profiter” de cette crise pour accoucher d’un nouveau système. Tu parles, dès que ce sera fini, le peuple n’aura qu’une envie : retrouver son confort d’avant et ses réflexes d’avant pour mieux oublier ce qui s’est passé. Les mecs au pouvoir feront tout pour qu’on y retourne. Et qu’ils ne lâchent pas leurs putains de postes. Ils feront semblant de présenter la suite comme un changement pour mieux reproduire le seul schéma qu’ils connaissent et qu’ils vénèrent. Comme chaque président qui te promet en pleine campagne un vrai changement, une nouvelle manière de faire de la politique. Pour bien faire comme tous les autres au final une fois qu’il est au pouvoir, voire pire.

12h08 : Ah bah tiens. Bruno Lemaire commence déjà à préparer le faux changement d’après. “Il faut un nouveau capitalisme, plus respectueux des personnes”.

Bruno Le Maire: "Il faut un nouveau capitalisme, plus respectueux des personnes" pic.twitter.com/19wCIsaw84 — BFMTV (@BFMTV) March 30, 2020

Magnifique. Masterclass de l’enfumage.

12h18 : Énorme coup de vieux, je regarde Nagui...

13h08 : Damian Lillard ne veut pas que la prochaine saison NBA soit décalée parce qu’il veut profiter de ses vacances l’été. On est ensemble frérot.

14h12 : J’ai retrouvé un de mes anciens “burner accounts” sur Twitter. Et ben mon gars, sache que j’étais suivi par une française star des films d’arts et d’essai après qu’elle ait liké un de mes tweets. Crois moi que j’ai mis 15 bonnes minutes avant de me décider à fermer le compte pour de bon, au cas où ça tournait mal avec Liliane. Après tout, le confinement, c’est rude.

15h44 : Tiens je vais tenter un truc avec Liliane. Je vais lui re-déclarer ma flamme via Spotify :

bon... disons que je viens de demander à la fille que j’aime si elle voulait bien sortir avec moi via spotify 🥴 je suis assez nerveux pour le coup ... pic.twitter.com/diyapg77kq — Bati 🇨🇴🔅 (@acl_bati) March 29, 2020

16h12 : Ah je crois qu’elle a ouvert, quelqu’un frappe à la porte de mon bureau. “C’est quoi cette liste ? T’écoutes vraiment de la musique de merde, c’est pas possible.” Liliane n’a pas compris, visiblement.

16h32 : La prochaine fois, je veux passer mon confinement avec Shaq.

16h35 : D’ailleurs, si vous n’avez pas encore maté l’espèce de dinguerie qu’est “Tiger King” sur Netflix, on y voit Shaq dans le premier épisode. Et sans vous spoiler le documentaire, vous comprendrez très vite pourquoi il a communiqué sur ce bad buzz.

21h17 : Bon, ça y est, je viens de finir toute la série, le terme “folie” ne suffit pas à décrire ce que je viens de voir. Si quelqu’un inventait les Etats-Unis dans un livre, tout le monde se foutrait de sa gueule en lui disant que c’est trop absurde et qu’un tel pays de gogoles ne pourrait jamais exister. Dingue à quel point, me demandez-vous (si, si, vous me le demandez, je le sais bien, cette question vous brûle encore plus les lèvres que “Qui a tué le Colonel Moutarde ?” ou “Est-ce qu’on s’en serait vraiment rendu compte si les Hawks avaient été confinés dès le mois de janvier ?”) ? Imaginez une série documentaire rien qu’avec des mecs de level JaVale McGee, Nick Young, Lance Stephenson et James Dolan. Maintenant, vous ajoutez des tigres, des lions ou des ours, saupoudrez de multiples cas de polygamie, d’un soupçon de méthamphétamine et insérez une tentative de meurtre ou deux. Servez chaud, succès garanti !

21h19 : D’ailleurs, un mec a été arrêté par les flics parce qu’il roulait à 160 kilomètres en faisant des zig-zags. Sauf que, stupeur, il était assis sur le siège passager. Au volant ? Son pitbull. L’excuse donnée aux policiers ? Il donnait une leçon de conduite à son chien. On vous laisse deviner dans quel pays c’est arrivé.

22h00 : Vous aussi vous avez envie de savoir si Patrick Beverley est aussi casse-couilles quand il joue à 2K que sur un terrain ? On va pouvoir vérifier. Le tableau du 1er tour du tournoi virtuel entre joueurs est tombé. J’espère qu’ESPN a prévu un outil pour biper quand ça blasphème, parce qu’avec Boogie Cousins, Beverley et même KD, ça peut balancer du bum ass et du F-word en masse à heure de grande écoute. Surtout quand Pat va voir qu’ils lui ont mis une note de 78 dans le jeu alors qu’Hassan Whiteside a 87 et Michael Porter Jr 81…

23h32 : C’est le drame, je me suis mangé une énorme Madeleine de Proust en tombant sur le premier épisode du meilleur dessin animé de toute l’histoire de l’humanité de tous les temps de ma jeunesse All-Time : Cobra !

La gouaille à la française, la trombine de Belmondo, son foutu rayon Delta, Armanoïde et la belle Dominique… et toutes les autres ! Pas étonnant que j’ai autant kiffé quand j’étais gamin, y’a des filles semi dénudées dans tous les coins. Bref, je me suis fait un revival et je vais être super décalqué au taf demain ! Pire qu’un lendemain de Hornets/Beijing Ducks maté en live.

0h01 : Si seulement la mort de Pape Diouf pouvait être un canular, bordel… Putain de virus.

00h05 : Merde, d’ailleurs ça va commencer avec les poissons d’avril à la con. Comment j'ai hâte de lire sur tous les sites les blagues toutes plus drôles les unes que les autres (non). Comme quand on avait essayé de nous faire gober que Kevin Durant allait rejoindre la meilleure équipe du monde en 2016. J’y ai jamais cru.

