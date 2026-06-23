La Draft NBA 2026 débute la nuit prochaine, avec un 1er tour qui démarre à partir de 2h du matin. En attendant de savoir où atterriront les AJ Dybantsa, Darryb Peterson, Cameron Boozer et autres Caleb Wilson, retrouvez ici les dernières rumeurs, news et officialisations de tous les moves faits et envisagés par les franchises NBA.

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Mardi 23 juin

8h07 : Les Pels n'ont pas l'air d'avoir envie de se séparer de Trey Murphy III et Herb Jones, qui font saliver pas mal de monde. Pour choper l'un des deux, il va falloir lâcher une contrepartie massive.

6h12 : Jaylen Brown et les deux choix de premier tour de draft proposés par les Celtics n'ont pas suffi. Shams Charania a révélé les deux jeunes joueurs que les Bucks voulaient en plus, et que Boston a donc refusé de céder.

5h50 : TRADE : Giannis Antetokounmpo est un joueur du Miami Heat ! Pat Riley a enfin dégainé les assets et le Greek Freak exporte ses talents à South Beach. Les Bucks récupèrent notamment Tyler Herro, Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis et un petit magot de picks.

5h44 : Dans la foulée, Ayo Dosunmu signe pour 5 ans et 112 millions de dollars avec Minnesota.

04h12 / TRADE : Julius Randle a fait les frais de la volonté d'économies de la part des Timberwolves. L'ancien joueur des Knicks est envoyé à Brooklyn dans un trade à trois avec Chicago.

1h12 : Selon Kelly Iko, les Rockets ne sont pas particulièrement vendeurs mais sont près à écouter les offres. Sauf pour Amen Thompson qui est le seul Rocket intouchable.

00h16 : Mohamed Diawara poursuit avec les Knicks. Le rookie français, champion NBA, est très apprécié par Mike Brown.

Tout ce qu'il faut retenir du trade de Giannis Antetokounmpo

Lundi 22 juin

- Trae Young prolonge aux Washington Wizards, l'aventure entre eux va vraiment pouvoir commencer.

- Et le nouveau coach des Dallas Mavericks est le champion NCAA Dusty May !

- Même si les C’s ne récupèrent pas Giannis, Brian Windhorst pense que Jaylen Brown sera tradé cet été.

- Bien qu’ayant déjà verrouillé Gillespie et Goodwin, les Suns seraient intéressés par Josh Giddey.

- Les Lakers sont décidés à satisfaire l’envie de Doncic d’avoir un pivot impactant à ses côtés. Ils en ont trois dans le viseur.

- Selon Marc Stein, les Bucks seraient prêts pour un trade de Giannis Antetokounmpo aux Celtics impliquant Jaylen Brown, même sans une troisième équipe pour récupérer ce dernier.

- Atlanta fait partie des équipes intéressées par Trey Murphy III

- Après Collin Gillespie, les Suns ont verrouillé un autre meneur : Jordan Goodwin.

- RJ Barrett pourrait quitter les Raptors cet été.

- Les Pelicans font désormais partie des favoris pour récupérer Ja Morant.

- CJ Mc Collum prolonge avec les Hawks pour un an et 21 millions de dollars.

- OKC fait des économies et envoie Aaron Wiggins à Atlanta.